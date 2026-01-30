Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
¿Es legal la asistencia médica por calambres que ha solicitado Alcaraz y que ha desatado la ira de Zverev?
¿Es legal la asistencia médica por calambres que ha solicitado Alcaraz y que ha desatado la ira de Zverev?

El tenista murciano ha necesitado que el doctor del torneo bajara para tratarle unos calambres, solicitando así un 'medical time-out' que ha desatado la polémica debido a lo que establece el reglamento de la ATP.

Carlos Alcaraz siendo atendido por calambres en las semis del Open de Austrlia
Carlos Alcaraz siendo atendido por calambres en las semis del Open de AustraliaGetty Images

El heroico partido que Carlos Alcaraz ha ganado en la mañana de este viernes frente a Alexander Zverev en las semifinales del Open de Australia ha tenido de todo; cinco horas y media de una oda al tenis, remontadas de ambos jugadores, dos tie-breaks, tensión máxima, alternativas y también... polémica.

La polémica ha provocado la ira de Zverev durante el tercer set, ya que en ese momento, con Alcaraz dos sets arriba, 5-4 ganando y con el partido totalmente controlado, el tenista murciano ha comenzado a sufrir calambres fruto del esfuerzo y de un golpe de calor que incluso le ha hecho vomitar. De hecho minutos antes y con 3-3 en el tercer set, se ha podido escuchar nítidamente cómo Alcaraz confesaba a su banquillo que había vomitado y que no sabía si tenía que tomarse algo.

Debido  a ello, Alcaraz ha solicitado la asistencia médica para que que le trataran el dolor. Sin embargo, esto no ha sentado nada bien a Zverev por un motivo. Y es que, según el reglamento de la ATP 2025-2026 no se contempla la asistencia médica por calambres.

Pueden ser evaluados por el fisioterapeuta, pero no permiten al jugador que los sufre solicitar un medical time-out de tres minutos extra ni poder recibir tratamiento inmediato sobre la pista simplemente por este motivo. 

De acuerdo con lo que recoge el reglamento, el tratamiento médico solo puede producirse en cambios de lado o descansos entre sets, y aunque cuando Alcaraz ha solicitado la asistencia médica era un cambio de lado, solo podría haber recibido ayuda médica durante el tiempo que dura dicho cambio de lado, poco más de minuto y medio, pero en ningún caso solicitar un tiempo extra de tres minutos, como así ha sucedido.

¿Qué permite el reglamento?

Lo que sí permite el reglamento es detener el juego si el jugador presenta una lesión clara, una enfermedad médica grave, hemorragia o vómito en pista. De hecho, por calambres, solo está permitido que un jugador sea tratado -en los momentos antes señalados- en dos ocasiones por partido.

La situación ha generado todo tipo de reacciones en pista y fuera de ella. Con un Zverev alterado debido a lo que consideraba una violación del reglamento y además con el partido muy en contra, el tenista alemán ha entrado en cólera, pidiendo explicaciones al juez de silla y al comisario de pista. 

Sin embargo, Alcaraz ha podido disfrutar finalmente de ese tratamiento médico y, pese a que los dos siguientes sets los ha perdido en el desempate, ha conseguido superar sus problemas físicos para conseguir una victoria nuevamente histórica y colarse en su primera final del Open de Australia tras cinco horas y media al ganar por 6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5 al número 3 del mundo, Zverev.

