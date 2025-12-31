El exfutbolista del Real Madrid, Roberto Carlos, ingresado por un problema de corazón
Se encuentra fuera de peligro, según han podido confirmar fuentes del entorno del embajador del Real Madrid al diario 'AS'.
El brasileño y exfutbolista del Real Madrid, Roberto Carlos da Silva, de 52 años, permanece ingresado en un hospital de Sao Paulo, Brasil debido a un problema de corazón. El embajador del club blanco fue a hacerse una prueba médica en una pierna en la que tiene un trombo y después de una resonancia le detectaron problemas en el corazón.
Afortunadamente, el exjugador se encuentra fuera de peligro, según han podido confirmar fuentes del entorno del embajador del Real Madrid al diario 'AS', quienes han confirmado que el brasileño estará ahora al menos 48 horas bajo observación. "Ahora ya estoy bien", ha señalado Roberto al mismo diario.
-Noticia de última hora-