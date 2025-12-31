Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El exfutbolista del Real Madrid, Roberto Carlos, ingresado por un problema de corazón
El exfutbolista del Real Madrid, Roberto Carlos, ingresado por un problema de corazón 

Se encuentra fuera de peligro, según han podido confirmar fuentes del entorno del embajador del Real Madrid al diario 'AS'. 

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Roberto Carlos en una imagen de archivo
Roberto Carlos en una imagen de archivo

El brasileño y exfutbolista del Real Madrid, Roberto Carlos da Silva, de 52 años, permanece ingresado en un hospital de Sao Paulo, Brasil debido a un problema de corazón. El embajador del club blanco fue a hacerse una prueba médica en una pierna en la que tiene un trombo y después de una resonancia le detectaron problemas en el corazón. 

Afortunadamente, el exjugador se encuentra fuera de peligro, según han podido confirmar fuentes del entorno del embajador del Real Madrid al diario 'AS', quienes han confirmado que el brasileño estará ahora al menos 48 horas bajo observación. "Ahora ya estoy bien", ha señalado Roberto al mismo diario.

Andrea Cadenas de Llano Sosa
