Oriol Cardona y Ana Alonso conquistan la medalla de bronce en el relevo mixto de los Juegos Olímpicos

Semana histórica para España en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo. La andaluza Ana Alonso, flamante medallista de bronce, y el catalán Oriol Cardona se han llevado el bronce este sábado en relevos mixtos de los Juegos Olímpicos que se celebran en Milán, en Italia. La pareja se sube al tercer cajón del podio con un tiempo de 27 minutos y 23 segundos.

Los jugadores franceses Emily Harrop y Thibaut Anselmet se han llevado el oro olímpico, seguidos de los suizos Marianne Fatton y Jon Kistler. Esta sería la tercera medalla del equipo español tras el oro de Cardona y el bronce de Alonso el pasado jueves en la final de esprint.

En la última prueba con representación española en estos Juegos, Alonso llegó séptima a la primera transición, pero consiguió salir de allí segunda, con la francesa Emily Harrop liderando con diez segundos de ventaja. En el ascenso, con la gala destacada, España y Suiza marcaban distancias y se alejaban de Italia y el resto de competidoras.

En el cambio de relevo, la andaluza entregó en cuarta posición el testigo al campeón olímpico Cardona, obligado a remontar. El francés Thibault Anselmet mantenía a Francia al frente, y en el primer ascenso, el de Banyoles (Girona) subía hasta la tercera plaza, en la que posteriormente, tras el descenso, pasó el relevo a Alonso.

La granadina logró situarse segunda por delante de la suiza en la primera subida, aunque claudicó en la transición para bajar a la últimas de las posiciones de podio, con Italia y Estados Unidos amenazando. Un problema a la hora de poner las pieles en los esquís bajó a España hasta el quinto puesto antes del relevo final. Pero esto no le frenó para conseguir su objetivo.

Así, Cardona salió dispuesto a remontar, y en apenas unos metros consiguió situarse tercero, con muchísima fuerza, con Anselmet y el suizo Jon Kistler cada vez más cerca. Finalmente, garantizó el bronce, a pesar de una penalización final de tres segundos, por detrás de Francia y de Suiza, oro (26:57.4) y plata (a 11.9) respectivamente.

El skimo, nuevo deporte del programa olímpico invernal, se ha erigido como el gran caladero de preseas para la delegación española en esta edición de los Juegos de Invierno. La andaluza conquistó el bronce en la prueba femenina de esprint celebrada el pasado jueves, solo unos minutos antes de que el catalán se colgase un histórico oro en la prueba masculina, con la que emulaba la hazaña dorada de Paquito Fernández Ochoa en 1972.

"Hemos salido a luchar por el oro"

"Hemos salido a luchar por el oro. Lo hemos intentado con todas nuestras fuerzas. Tenemos que estar supercontentos y nos toca disfrutarlo de verdad", ha asegurado Alonso en declaraciones a Rtve. "Me he pasado la línea. Se va a mucha velocidad y no lo he visto bien. Por suerte, solo han sido tres segundos y mantenemos la medalla".

La deportista ha apuntado a las condiciones meteorológicas en la jornada de este sábado. "Hace mucho calor y mucha humedad", ha explicado. "Yo, personalmente, lo he pasado muy mal con el calor". "El camino no es solo nuestro. Es de todos los deportistas que han estado detrás de nosotros y de todo el cuerpo técnico. No sólo de estos días, sino de todos estos años", ha agregado.

Por su parte, Cardona ha relatado que "estaba a punto de dar el relevo y estaba viendo que se había pasado de la zona". "Nos subimos al tercer puesto. Nada, a gozar de esta tercera plaza; todo el mundo ha contribuido para que estemos hoy aquí. Así que muchas gracias", ha culminado.