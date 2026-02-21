Alcaraz se corona como campeón en el ATP de Doha tras vencer a Fils en la final

52 minutos le han bastado a Alcaraz para vencer a su rival. El español Carlos Alcaraz, número 1 mundial, ha logrado la victoria este sábado por 6-2 y 6-1 ante el francés Arthur Fils en la final del torneo ATP 500 de Doha, sumando su título número 26 y el segundo de este año.

Alcaraz marcó territorio desde el inicio con un ‘break’ en el primer juego y un servicio en blanco a continuación. Con su derecha dominante y un saque muy sólido —cerró el partido con cinco aces—, fue desbordando a un Fils que nunca encontró respuestas.

El primer set cayó en solo 27 minutos (6-2), con el español firmando dos roturas y control total desde el fondo de la pista. En la segunda manga, repitió guion: ‘break’ inmediato, racha de 10 puntos consecutivos y una nueva ruptura que dejó el duelo visto para sentencia.

Fils, de 21 años y número 40 del ranking (llegó a ser 14º en abril de 2025), disputaba su primera final ante un rival más joven que él. Ya había perdido sus dos enfrentamientos previos con Alcaraz en 2025 (Montecarlo y Barcelona), y en Doha volvió a quedar patente la diferencia actual entre ambos. La frustración del francés quedó reflejada cuando destrozó su raqueta tras encajar el cuarto ‘break’ del partido.

Un inicio de temporada histórico

Con este triunfo, Alcaraz firma el mejor arranque de año desde que debutó como profesional en 2020. En Doha solo se midió a jugadores franceses (Arthur Rinderknech, Valentin Royer y Fils) y rusos (Karen Khachanov y Andrey Rublev), superando a todos con autoridad. El número uno sigue ampliando un palmarés que ya lo sitúa entre los grandes dominadores del circuito… y 2026 no ha hecho más que empezar.