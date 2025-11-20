Así es como Apple y el Real Madrid quieren convertir el Bernabéu en un estadio 'infinito': un nuevo fichaje galáctico

El mismo día en el que Apple cumplía 40 años en España, la firma de Tim Cook ha hecho pública su alianza tecnológica con uno de los clubes deportivos más importantes del mundo, el Real Madrid, para ofrecer el 'Bernabéu infinito'.

La idea nació hace unas semanas, durante el encuentro entre el equipo blanco y la Juventus de Champions League. La compañía estadounidense captó con varias cámaras Blackmagic, -30, para ser exactas- un documental creado en exclusiva para las Apple Vision Pro, con el que buscan acercar la experiencia de estar en el Bernabéu a todos los aficionados que tengan en el visor de la compañía de Cupertino.

No es casualidad que el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y el vicepresidente de Servicios de Apple, Eddy Cue, hayan hecho pública la noticia este miércoles en una entrevista exclusiva a la revista GQ. Se ha conocido el mismo día en el que Apple cumple 40 años en España.

Una fecha que la compañía estadounidense ha celebrado por todo lo alto, con el evento El Encuentro, en la Puerta del Sol de Madrid, justo en frente de su Apple Store. En él, han participado varios artistas españoles: Amaia, Dellafuente, Israel Fernández y Yerai Cortés. Y, tras haber estado presente, queda muy clara la pasión y el interés de la firma por la cultura española.

Pero, regresando a la idea del 'Bernabéu infinito', Florentino Pérez y Eddy Cue han dado todos los detalles sobre esta nueva apuesta tecnológica. Tras una visita guiada por el templo blanco, ambos han destacado el intento del Real Madrid y Apple por acercar la experiencia inmersiva desde el estadio a todo el mundo.

El presidente del club blanco ha asegurado que "hace ya muchos años dije que Internet se había inventado para el Real Madrid". "Lo dije porque conecta a los aficionados del Real Madrid entre ellos y permite seguirnos desde cualquier lugar del mundo. Esa visión sigue plenamente vigente", ha contado al citado medio.

"Un socio o un madridista que venga al estadio, ya sea para ver un partido, visitar el museo, entrar en la tienda o simplemente comer en uno de nuestros restaurantes, tiene que sentir que forma parte de algo especial. Y la tecnología nos permite precisamente eso, mejorar cada interacción, personalizar cada momento y fortalecer el vínculo emocional con todos nuestros aficionados", ha detallado.

Para el presidente del Real Madrid, Apple "es una compañía que representa la unión entre innovación, diseño y excelencia" y este nuevo proyecto es uno en el que él lleva "muchos años persiguiendo". "Yo lo llamo el Bernabéu Infinito, un lugar donde cualquiera, desde su casa, podrá vivir un partido en directo con una sensación de presencia y emoción que hasta ahora era imposible. Será como abrir las puertas del estadio a todo el planeta, sin límites, sin barreras y con una calidad tecnológica que marcará un antes y un después en el mundo del deporte", ha razonado.

La unión hace la fuerza y, cada uno en lo suyo, ha dado muestras de sobra de estar entre los principales referentes. Ahora, con este nuevo proyecto quieren usar la tecnología y los medios de la firma de Tim Cook para acercar el madridismo y el Real Madrid sin necesidad de moverte de casa.