El importante mensaje de Almudena Cid desde el hospital tras la operación a la que se ha tenido que someter
"El detonante fue hace dos años".
La exgimnasta, comentarista en televisión, actriz y presentador, Almudena Cid, ha contado en su perfil de Instagram y desde el hospital la operación a la que se ha tenido que someter y ha aprovechado la publicación para hacer una denuncia sobre la situación de desamparo en la que se encuentra el deportista de élite.
"A finales de 2023 terminaba la gira de Ladies Football Club, interpretando a Olivia Lloyd. En un momento de la función debíamos sostener e impulsar el cuerpo de una compañera, un gesto de equipo que atravesaba toda la obra. Fue entonces cuando me recorrió un sudor frío que jamás había sentido. El resto de la función lo hice por inercia y mecánica", ha comenzado escribiendo Cid.
La exgimnasta, la única en participar en cuatro ediciones de los Juegos Olímpicos, ha proseguido diciendo que cuando llegaron los aplausos, cada paso con su pierna izquierda era "como caminar con cemento". "Tiempo después supe que aquel frío era el aviso previo al desmayo. Mi compromiso, como tantas veces en mi vida y mi carrera deportiva, estaba por encima de mí", ha asegurado.
Ese día, su cadera dijo "basta": "Necesitaba una operación y dos años después el doctor Fiz me ha colocado una prótesis, un paso hacia una nueva etapa. Durante años había convivido con dolor al sufrir displasia, labrum roto, cartílago y articulación dañados".
Cid ha explicado que siguió adelante, "presentando en televisión en tacones, dando masterclass y viajando". "Siento que ha merecido la pena, porque trabajar este tiempo me ha acercado a uno de mis grandes sueños, que es el de construir mi casa cerca de mi familia. Y ahora, a ese sueño, se le suma otro igual de profundo, el de poder volver a bailar", ha confesado.
"Viene marcada por toda una carrera deportiva"
En ese mismo mensaje, Cid ha aprovechado para hacer una denuncia sobre la situación en la que se encuentra el deportista de élite: "Ahora que la vida me ha obligado a parar en seco, quiero compartir lo importante que es para mí luchar por la protección social del deportista. Porque aunque el detonante fue hace dos años, esta cadera viene marcada por toda una carrera deportiva. Y porque el abandono que vive el deportista tras la retirada también aparece en momentos como el que estoy atravesando ahora".
"El movimiento que inicié hace dos años no lo hacía por mí, sino por mis compañeras, pero tras la cirugía siento que esta lucha también es por la dignidad de aquella niña que un día emocionó tanto", ha rematado.
Finalmente, en su publicación, Cid ha querido agradecer a todo el equipo médico y a su familia y amigos. "Gracias, Nico Fiz, por tratarme con tanto cariño. Es como si le hablaras a la gimnasta asustada por su futuro después de la rítmica y, al mismo tiempo, a la mujer que soy hoy, aprendiendo a confiar en el camino que aún queda por recorrer. Gracias a ti y a todo tu equipo, de corazón. (Gracias por el pequeño corte que has hecho en mi glúteo ✨). Gracias familia, amigos y @berodia_10 , os toca cuidarme un poco", ha terminado.