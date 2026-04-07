La FIFA abre un expediente a la RFEF por los cánticos racistas durante el España-Egipto en Cornellá

La FIFA ha abierto un expediente a la RFEF por los cánticos racistas de "musulmán el que no bote" durante el reciente amistoso España-Egipto en el estadio de Cornellá / El Prat de Barcelona.

. El máximo organismo mundial del fútbol ha confirmado, en un comunicado, el inicio de un "procedimiento disciplinario" contra la Real Federación Española de Fútbol, sin precisar más detalles.

La reacción de la FIFA llega una semana después de unos hechos inmediatamente condenados por la propia RFEF, el seleccionador y los jugadores de España y la práctica totalidad del fútbol, la política y la sociedad españoles. Tanto los gritos racistas en torno al minuto 20, como los pitos al himno de Egipto antes del comienzo del partido.

En el propio campo de juego, Lamine Yamal, la gran estrella española y musulmán, dejo entrever su rechazo a los gritos con gestos de desagrado. Poco después rompió su silencio con unas declaraciones en redes sociales donde apuntaba a los autores de los cánticos que "usar la religión como burla os deja como ignorantes y racistas".

"Sé que iba por el equipo rival y no era algo personal contra mí pero como personal musulmana no deja de ser una falta de respeto y algo intolerable", añadía.

En sus redes sociales, la federación española condenó lo sucedido y reiteró su compromiso en la lucha contra el racismo. "La RFEF se suma al mensaje de nuestro fútbol contra el racismo y condena cualquier acto de violencia en los estadios", señaló la Federación en pleno partido.

A esas palabras se sumó Rafael Louzán, presidente de la RFEF, al término del amistoso. "Tenemos que condenar ese tipo de actitudes, ya en los videomarcadores del estadio hemos insistido en que eso no se puede producir. El fútbol tiene que ser un ejemplo de convivencia y de respeto sobre todo·, afirmó.