Lo que no se vio tras los 26 de España: pormenores y curiosidades de la lista de Luis de la Fuente para el Mundial

España ya tiene convocatoria para el Mundial de EEUU, México y Canadá. Luis de la Fuente (con el rey como ayudante) ha presentado en sociedad la lista de los 26 jugadores de la selección para el reto máximo de la segunda estrella. Una tarea siempre compleja que se torna aún más homérica por las bajas y los jugadores que llegarán tocados, pero a la que España se presenta como favorita.

La presentación de este lunes en la Ciudad de Fútbol de Las Rozas, la sede de la RFEF, ha deparado momentazos y un debate inmediato por los presentes y aún más por los ausentes entre los 26 futbolistas elegidos por Luis de la Fuente.

26+1: Felipe VI, refuerzo 'clave'

Una de las sorpresas de la convocatoria no ha estado tanto entre los convocados sino entre los 'convocantes'. La presencia de Felipe VI como voz oficial del anuncio ha llamado la atención. Un detalle simbólico pero relevante de la implicación del rey y de toda la Casa Real en lo que significa la selección española o, como él mismo dice, "España".

Porque, dejaba dicho el rey en el vídeo oficial, "cuando juega la Selección, jugamos todos". "Esta es la lista de todo un país. Es la lista de España".

España, sin el Real Madrid

Por primera vez en un Mundial, la selección española no contará con siquiera un jugador del Real Madrid. Si bien el club blanco ha tocado mínimos en cuanto a representatividad de jugadores españoles, los aficionados merengues se agarraban a un nombre como posible, el del central Dean Huijsen. Sin embargo, su mala temporada ha frenado los planes de De la fuente, que sí había contado con él previamente.

Conocida la ausencia de Dani Carvajal ya en la prelista, ahora tampoco estarán Álvaro Carreras o Gonzalo García, ariete que sonaba como posibilidad remota y que, por ahora, se limitará a formar parte del equipo de apoyo.

El caso retrotrae a la Eurocopa de 2021, pero aquello fue diferente, porque sí se esperaba la presencia de Dani Carvajal y Sergio Ramos, pero las lesiones y la decisión final de Luis Enrique con la recuperación del camero dejaron al Real Madrid también huérfano en aquella cita postpandémica.

Una lista de autor (obviando el paso del tiempo)

Luis de la Fuente es un hombre de bloque. El seleccionador ya ha demostrado que le gusta apostar por un equipo más que por nombres. Dos años después de conquistar la cuarta Eurocopa de la historia de España, el técnico ha vuelto a contar con hasta 16 nombres de aquella lista.

El tiempo y las lesiones obviamente también juegan y de la actual convocatoria de 26 han desaparecido referencias pasadas como Álvaro Morata y Dani Carvajal (antiguos capitanes) y fijos como Fermín, baja de última hora por lesión.

Línea por línea, el plantel re cuerda mucho al de aquel memorable verano de 2024, salvo en la defensa, donde apenas repiten 3 de los 8. El mediocampo hubiera sido idéntico de no lesionarse Fermín y en delantera no fallan los 'tocados' Nico Williams, Lamine Yamal, pilares del equipo junto con Mikel Oyarzabal.

Todos no, pero sí muchos

El vacío del Real Madrid es, a nivel social, la nota más llamativa de la convocatoria de España. Más allá, se trata de un listado heterogéneo donde aparecen representados hasta 13 equipos de cuatro ligas.

El F. C. Barcelona es la gran referencia, con 8 futbolistas, seguido del Atlético de Madrid, el Athletic Club y el Arsenal, con 3. Por detrás hay diez equipos que han conseguido meter a uno de sus jugadores. En LaLiga aparecen la Real Sociedad, el Celta y el Osasuna; en la Premier League inglesa, el Tottenham, el Chelsea y el Crystal Palace; en la Bundesliga el Bayer Leverkusen y en la Ligue 1 francesa, el PSG.

Hoy, no... ¿mañana?

El seleccionador podrá decir aquello de que 'no son solo 26' y en cierta manera llevará razón. Porque España contará con un bloque de jugadores de apoyo para los primeros entrenamientos previos al Mundial.

Ahí sí habrá representación del Real Madrid, en la figura de Gonzalo García. Junto a él tres de la Real Sociedad (Sergio Gómez Jon Martín y Beñat Turrientes), Marc Bernal del Barça, Javi Rodríguez del Celta, Jesús Rodríguez del Como y Javi Guerra del Valencia.

Aunque alguno de ellos sonó y soñó con entrar en 'los 26', no son descartes, sino futbolistas de futuro que hoy servirán de acompañamiento. Y, Dios no quiera que haya lesiones, estarán en primera línea por lo que pudiera ocurrir.

Una España 'mundial' con alma 'olímpica'

Poco antes de que los mayores se alzaran como reyes de Europa, la selección olímpica silenciaba París con un resonante oro ante Francia. Aquel hito sirvió para romper el maleficio de las finales de equipo en los JJOO para España. Dos años después, buena parte del alma de la selección de Santi Denia ha dado el 'salto' al Mundial de EEUU, México y Canadá.

En la convocatoria final de Luis de la Fuente hay cinco campeones en París 2024... que hubieran sido seis si Fermín no se rompe hace escasos días. Se trata de Joan García, Eric García, Marc Pubill, Pau Cubarsí y Álex Baena.

Parecidos y diferencias con la convocatoria de 2010

La comparación es constante. Nombre por nombre, calidad del juego y expectativas. La España que hoy aspira al Mundial no deja de mirar a aquel año en el que fuimos los reyes del mundo. Aunque técnico y jugadores evitar caer en analogías, desde fuera la referencia es constante.

Echando la vista muy atrás, al día en el que Vicente del Bosque presentó su lista para el Mundial de Sudáfrica 2010, hay algunos datos llamativos para contrastar.

En aquella España inolvidable de los Casillas, Piqué, Ramós, Xavi, Iniesta, Xabi o Villa, hubo un porcentaje casi idéntico de presencia del Barcelona como en la actual. Si hoy son 8, en 2010 fueron 7 los convocados culés, columna vertebral de la selección, que algunos celebran como 8 porque David Villa acababa de ser fichado por el Barça.

16 años después, el Real Madrid no es el único desaparecido. También se 'caen' el Valencia (por entonces clave con Villa, Mata o Marchena), el Villarreal de Capdevila o el Liverpool de Reina y Torres. En cambio, el Atlético de Madrid juega hoy un papel relevante que no tuvo en Sudáfrica, sin representación.

El fútbol español centraba casi todo su poderío, allá por 2010, en LaLiga y la Premier League. No hubo hueco entonces para jugadores de otras ligas, frente a la mayor diversificación actual del balompié español. La fuga de talento nacional de LaLiga ha permitido nuevos clubes en la lista nacional.

JASP (Jóvenes aunque sobradamente preparados)

España es un equipo medianamente joven, sobre todo cuando el objetivo es sencilla y claramente ganar el Mundial. Los llamados a filas presentan una media de 26'1 años, un bloque notablemente más joven que favoritas como Francia, Brasil y en la línea de Argentina, a falta de su lista definitiva, aunque en su caso la dependencia recae en veteranos como Messi, el Dibu Martínez u Otamendi.

Estadística aparte, España ya ha probado la valía de casi adolescentes que ya saben lo que es ganar y hacerlo siendo protagonistas individuales. Los 18 años de Lamine Yamal aparecen como primer referente, pero también los 19 de Pau Cubarsí, los 21 de Gavi, los 23 de Pedri y Nico Williams, o los 24 de Baena, todos ellos llamados a ser claves en la actual España. Por arriba, en cuanto a edad, el techo lo marca Borja Iglesias, a sus 33 años.