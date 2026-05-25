Lamine Yamal y la atronadora ausencia de jugadores del Real Madrid: qué destaca la prensa internacional de la lista de Luis de la Fuente para el Mundial

La lista definitiva para el Mundial del seleccionador español, Luis de la Fuente, ha creado una catarata de reacciones dentro y fuera de España.

La lista de Luis de la Fuente para el Mundial 2026 ha dejado una imagen que parecía imposible hace apenas unos años: España acudirá a una Copa del Mundo sin un solo jugador del Real Madrid, lo que ha provocado, por estos y otros motivos, múltiples reacciones en medios internacionales como Italia, Francia o Inglaterra.

La ausencia ha provocado un auténtico terremoto mediático internacional y ha eclipsado incluso el regreso de varias estrellas y la presencia de jóvenes talentos. Porque, por encima de todo, hay una figura que domina el relato alrededor de esta selección: Lamine Yamal.

Con solo 18 años y todavía recuperándose de una lesión muscular, el extremo del FC Barcelona se ha convertido ya en el rostro global de la nueva España. Y alrededor suyo gira una convocatoria que refleja también el enorme cambio de poder que vive el fútbol español.

Por primera vez en la historia, España va a un Mundial sin futbolistas del Real Madrid



Ese es el dato que más impacto ha generado fuera de España. Nunca antes la selección española había disputado un Mundial sin representación madridista. Y no hablamos de un jugador puntual: la ausencia es total.

Ni Dani Carvajal, ni Dean Huijsen, ni ningún otro futbolista blanco aparece en la lista definitiva de 26 convocados. La imagen simboliza perfectamente una temporada durísima para el Real Madrid, que cerró el curso sin títulos y terminó LaLiga a ocho puntos del Barcelona.

Luis de la Fuente intentó quitar dramatismo a la situación. “No me fijo en un club u otro”, aseguró el seleccionador en rueda de prensa. “Lo único que quiero es que estos futbolistas se sientan orgullosos de representar a la selección nacional”.

Pero el impacto político y mediático es enorme. Porque el Madrid no solo desaparece de la convocatoria: el Barcelona pasa a dominar completamente el núcleo de la Roja.

El Barcelona domina la selección y Lamine Yamal se convierte en el símbolo absoluto



Hasta siete jugadores azulgranas forman parte de la lista. Pedri, Gavi, Pau Cubarsí, Eric García, Ferran Torres, Dani Olmo y el propio Lamine Yamal representan la columna vertebral de una generación que ya ha tomado el control del fútbol español.

Y sobre todos ellos emerge la figura de Lamine. El extremo llega tocado físicamente tras sufrir un desgarro en el isquiotibial izquierdo el pasado 22 de abril, pero De la Fuente mantiene plena confianza en que estará disponible para el debut mundialista.

“Estamos muy tranquilos. Salvo imprevistos, tendremos a todos disponibles desde el primer partido”, explicó el seleccionador. La prensa internacional lleva semanas presentando el torneo como la posible gran explosión global definitiva del futbolista del Barça. Porque a los 18 años (el 13 de julio cumple 19) ya no es visto solo como una promesa: es uno de los rostros del Mundial.

Rodri lidera una selección que mantiene el bloque campeón de Europa



Aunque Lamine concentra gran parte de la atención mediática, la selección sigue girando alrededor de Rodri. El centrocampista del Manchester City, ganador del Balón de Oro 2024, aparece como el líder futbolístico y emocional de una España que mantiene buena parte del bloque campeón de la Eurocopa.

De la Fuente ha apostado claramente por la continuidad. También regresan futbolistas importantes como Mikel Merino tras varios meses lesionado, mientras que Nico Williams entra finalmente en la convocatoria pese a sus problemas físicos recientes.

La selección sigue levantando pasiones, pero no por parte de todos, con una cada vez más polarizada opinión y apoyo. Florencia Tan Jun

Las ausencias de Morata y Carvajal generan enorme debate



Entre las decisiones más comentadas aparecen las ausencias de Álvaro Morata y Dani Carvajal. Especialmente la del lateral madridista, considerado durante años uno de los pilares competitivos de la selección.

La exclusión alimenta todavía más la sensación de cambio generacional y de desplazamiento progresivo del peso madridista dentro de la Roja. También llama la atención la entrada de futbolistas todavía poco asentados internacionalmente como Eric García o Marc Pubill. De la Fuente justificó las novedades con una palabra: “entusiasmo”.

La Premier gana peso en la selección española



Otro detalle destacado por la prensa extranjera es el creciente peso de la Premier League dentro de España. Hasta siete jugadores proceden actualmente del fútbol inglés: David Raya, Rodri, Cucurella, Pedro Porro, Mikel Merino, Zubimendi y Yeremy Pino.

Eso refleja también el cambio estructural del fútbol español, cada vez más exportador de talento hacia Inglaterra.

Las reacciones en redes

La gran conversación: ningún jugador del Real Madrid

Las reacciones en X y en medios deportivos, aparte de extranjeros, a la lista de Luis de la Fuente para el Mundial 2026 se están concentrando en cinco grandes temas: la ausencia total de jugadores del Real Madrid, el peso del FC Barcelona, el estado físico de Lamine Yamal, el regreso de Gavi y las ausencias de nombres veteranos como Dani Carvajal o Álvaro Morata.

La gran conversación es que ningún jugador del Real Madrid. Es, con diferencia, lo más comentado. Muchos usuarios hablan de “lista histórica” porque es la primera vez que España acude a un Mundial sin futbolistas del Real Madrid. El dato ha sido amplificado tanto por prensa española como internacional.

La exclusión de Carvajal y Huijsen ha generado especialmente mucho debate. Reuters y varios medios internacionales destacan precisamente ese “dominio azulgrana” de la convocatoria.

Ocho jugadores del Barça y “la selección de Lamine”

Otra reacción muy repetida es que esta España está construida alrededor del núcleo joven del Barcelona: Pedri, Gavi, Cubarsí, Dani Olmo, Ferran, Eric García y especialmente Lamine Yamal. “La España de 2026 es la España de Lamine”; o “el Barça ha heredado el peso que tuvo el Madrid en otras épocas”, son comentarios destacados.

La reacción emocional de Gavi se ha hecho viral

Uno de los vídeos más compartidos es el de Gavi enterándose de su convocatoria, grabado por Lamine Yamal. Saltando, emocionado y celebrándolo con sus compañeros. “Se ha ganado volver”; “aporta intensidad y carácter”; o “es el alma competitiva del grupo”, son algunos de los comentarios.

Debate fuerte con la portería

Otra discusión importante en redes es la presencia de Joan García y el debate sobre quién debe ser titular: Unai Simón, David Raya, o el propio Joan García. Muchos mensajes consideran que Joan llega “en mejor forma”, mientras que otros creen que De la Fuente mantendrá a Unai por jerarquía y experiencia. El seleccionador defendió que tiene “tres porteros de solvencia total”.

Sensación general: España sí se ve favorita

Pese a las polémicas, la reacción global está siendo bastante optimista. Hay mucha sensación de que España llega con mejor bloque, más juventud, más identidad y más automatismos que otras selecciones. De la Fuente incluso dijo públicamente que España “se siente favorita” para ganar el Mundial.

En X abundan mensajes del tipo: “la mejor generación desde 2010”; “si Lamine está sano, España puede ganar a cualquiera”; y “el centro del campo de España es el mejor del torneo”.