Luz verde al primer 'estadio del cielo': estará a 350 metros del suelo y podría albergar partidos del Mundial

La relación entre la ingeniería y el deporte ha entrado en una nueva era. Los estadios ya no son solo lugares donde se juega al fútbol, sino verdaderos prodigios tecnológicos y arquitectónicos. Por ejemplo, el Santiago Bernabéu, con su impresionante sistema retráctil Hipogeo, marcó un antes y un después en el diseño de recintos deportivos.

Ahora, Arabia Saudita busca ir un paso más allá con un proyecto que roza la ciencia ficción. Se trata del primer “estadio del cielo”, una estructura que se elevará a 350 metros sobre el suelo y podría ser una de las sedes del Mundial de 2034.

Nace el NEOM Stadium

El ambicioso recinto, conocido provisionalmente como NEOM Stadium, forma parte del gigantesco proyecto urbano NEOM, valorado en 1,5 billones de dólares y promovido por la Familia Real Saudí. La idea es construir un estadio futurista sobre la ciudad lineal The Line, una urbe sin coches ni emisiones de carbono que aspira a redefinir el concepto de sostenibilidad urbana.

Según los primeros diseños, el estadio tendrá capacidad para 46.000 espectadores y se ubicará a 350 metros sobre el nivel del suelo, lo que lo convertiría en el primer estadio suspendido del planeta. Para ponerlo en perspectiva, esta altura supera en 40 metros a la cima de The Shard, el rascacielos más alto del Reino Unido.

Un adelanto en vídeo

Un video conceptual no oficial, generado con inteligencia artificial, ha causado sensación en las redes sociales tras publicarlo en la cuenta @ecuagol. En él se muestra cómo sería el recinto: situado sobre un rascacielos con una vista panorámica sin precedentes.

Aunque el vídeo no ha sido confirmado como parte del diseño final, ha alimentado el entusiasmo y la especulación entre los aficionados al fútbol y los entusiastas de la arquitectura futurista.

Un estadio pensado para la revolución urbana

El NEOM Stadium está diseñado para acoger partidos de la Copa del Mundo de 2034, el evento que consolidará a Arabia Saudita como el nuevo epicentro del fútbol global. Además, según The Sun, será la sede del NEOM SC, un club recientemente fundado que ya compite en la Saudi Pro League y cuenta con figuras internacionales como Alexandre Lacazette y Saïd Benrahma.

El recinto estará conectado a la red de transporte ultrarrápido de The Line —basada en un sistema tipo Hyperloop—, lo que permitirá a los aficionados desplazarse por los 170 kilómetros de la ciudad en cuestión de minutos.

Una posible sede mundialista

El plan original contempla que las obras comiencen en 2027 y concluyan en 2032, justo dos años antes del Mundial. Aunque todavía no se ha confirmado si el diseño mostrado en las redes sociales será el definitivo, las especificaciones principales se mantienen: un estadio de gran capacidad, ubicado a gran altura y diseñado para ofrecer una experiencia deportiva inmersiva.

Según The Sun este proyecto forma parte de un conjunto de 15 estadios de alta tecnología que Arabia Saudita planea construir antes del torneo. Entre ellos, destaca el Estadio Rey Salman, con 92.000 asientos, que será el nuevo hogar de la selección nacional, y otros diseños inspirados en formaciones rocosas o acantilados naturales.