Aitana Bonmatí, más 'The Best' que nunca, se corona junto a Ousmane Dembélé, en una gala con claro sabor español

España otra vez al frente en la gala de los Premios 'The Best' a los mejores del año futbolístico. Los galardones de la FIFA han vuelto a entronizar a Aitana Bonmatí como indiscutible líder del fútbol femenino, así como a Ousmane Dembélé. Ambos han sido homenajeados como los mejores de 2025... repitiendo esta vez los nombres reconocidos con el Balón de Oro.

Para Aitana Bonmatí, lesionada recientemente de gravedad, supone su tercer 'The Best' y consolida a la del Barcelona como la gran estrella del fútbol femenino, volviendo a imponerse a Mariona Caldentey, su compañera de selección y rival del Arsenal. Tercera ha sido otro nombre propio del balompié español, Alexia Putellas. Por detrás han aparecido más compañeros del 'Barça' y de la selección recientemente ganadora de la Nations League, como Patri Guijarro o Claudia Pina.

Ese 'sabor' español ha sido más que mayoritario en la conformación del mejor 11 de la temporada, en el que han ocupado plaza hasta siete de las seleccionadas hoy por Sonia Bermúdez. Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Mariona Caldentey, Ona Batlle, Irene Paredes, Patri Guijarro y Claudia Pina comparten alineación con cuatro inglesas, Hannah Hampton, Alessia Russo, Leah Williamson y Lucy Bronze.

En el caso masculino sí ha habido un movimiento 'relevante' en relación al Balón de Oro de hace semanas. Dembélé se ha impuesto a Kylian Mbappé, elegido segundo mejor de 2025 para el panel de entrenadores, jugadores, periodistas y aficionados que engloba el 'The Best' de la FIFA. En tercer lugar ha quedado el español Lamine Yamal, que rozó el 'premio gordo' del Balón de Oro.

Luis Enrique aparecía como gran favorito a mejor entrenador y no ha habido mucho misterio. El 'alma' del PSG que arrasó en la segunda mitad de la última temporada, casualmente, a partir de Año Nuevo, se ha llevado el galardón, por delante del entrenador del F.C. Barcelona, el alemán Hansi Flick. En categoría femenina, tampoco se esperaban sobresaltas y el nombre de la histórica Sarina Wiegman, seleccionadora inglesa, no ha extrañado a nadie.

Los otros triunfadores de la gala

Hannah Hampton y Gianluigi Donnarumma se han llevado, por su parte, los premios The Best a mejores porteros del 2025. En el caso de Donnarumma, el ex del PSG y hoy meta del Manchester City ha dejado con la miel en los labios al español David Raya, del Arsenal.

Para elegir los mejores goles, masculino y femenino, la FIFA se ha 'ido' hasta América. El Premio Marta ha recaído en la mexicana Lizbeth Ovalle, por su remate de 'escorpión' que valió el gol de Tigres ante Guadalajara en la liga nacional. El Premio Puskas, a su vez, lo ameritó el argentino Santiago Montiel, por una chilena desde fuera del área con el que su Independiente anotó ante Independiente Rivadavia en la liga argentina

La afición del Zakho SC (Irak) logró el Premio a la Afición, y el doctor Andreas Harlass-Neuking, del SSV Jahn Regensburg, el Premio Fair Play por reanimar a un aficionado antes del partido de la 2.Bundesliga del pasado abril.