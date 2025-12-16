Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Aitana Bonmatí, más 'The Best' que nunca, se corona junto a Ousmane Dembélé, en una gala con claro sabor español
Deporte
Deporte

Aitana Bonmatí, más 'The Best' que nunca, se corona junto a Ousmane Dembélé, en una gala con claro sabor español

Bonmatí, lesionada de gravedad, recibe su tercer premio de la FIFA a mejor jugadora del año. Luis Enrique, mejor entrenador de 2025.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
Aitana Bonmatí, con uno de sus premios 'The Best'
Aitana Bonmatí, con uno de sus premios 'The Best'FIFA via Getty Images

España otra vez al frente en la gala de los Premios 'The Best' a los mejores del año futbolístico. Los galardones de la FIFA han vuelto a entronizar a Aitana Bonmatí como indiscutible líder del fútbol femenino, así como a Ousmane Dembélé. Ambos han sido homenajeados como los mejores de 2025... repitiendo esta vez los nombres reconocidos con el Balón de Oro

Para Aitana Bonmatí, lesionada recientemente de gravedad, supone su tercer 'The Best' y consolida a la del Barcelona como la gran estrella del fútbol femenino, volviendo a imponerse a Mariona Caldentey, su compañera de selección y rival del Arsenal. Tercera ha sido otro nombre propio del balompié español, Alexia Putellas. Por detrás han aparecido más compañeros del 'Barça' y de la selección recientemente ganadora de la Nations League, como Patri Guijarro o Claudia Pina.

Ese 'sabor' español ha sido más que mayoritario en la conformación del mejor 11 de la temporada, en el que han ocupado plaza hasta siete de las seleccionadas hoy por Sonia Bermúdez. Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Mariona Caldentey, Ona Batlle, Irene Paredes, Patri Guijarro y Claudia Pina comparten alineación con cuatro inglesas, Hannah Hampton, Alessia Russo, Leah Williamson y Lucy Bronze.

En el caso masculino sí ha habido un movimiento 'relevante' en relación al Balón de Oro de hace semanas. Dembélé se ha impuesto a Kylian Mbappé, elegido segundo mejor de 2025 para el panel de entrenadores, jugadores, periodistas y aficionados que engloba el 'The Best' de la FIFA. En tercer lugar ha quedado el español Lamine Yamal, que rozó el 'premio gordo' del Balón de Oro.

Luis Enrique aparecía como gran favorito a mejor entrenador y no ha habido mucho misterio. El 'alma' del PSG que arrasó en la segunda mitad de la última temporada, casualmente, a partir de Año Nuevo, se ha llevado el galardón, por delante del entrenador del F.C. Barcelona, el alemán Hansi Flick. En categoría femenina, tampoco se esperaban sobresaltas y el nombre de la histórica Sarina Wiegman, seleccionadora inglesa, no ha extrañado a nadie. 

Los otros triunfadores de la gala

Hannah Hampton y Gianluigi Donnarumma se han llevado, por su parte, los premios The Best a mejores porteros del 2025. En el caso de Donnarumma, el ex del PSG y hoy meta del Manchester City ha dejado con la miel en los labios al español David Raya, del Arsenal.

Para elegir los mejores goles, masculino y femenino, la FIFA se ha 'ido' hasta América. El Premio Marta ha recaído en la mexicana Lizbeth Ovalle, por su remate de 'escorpión' que valió el gol de Tigres ante Guadalajara en la liga nacional. El Premio Puskas, a su vez, lo ameritó el argentino Santiago Montiel, por una chilena desde fuera del área con el que su Independiente anotó ante Independiente Rivadavia en la liga argentina

La afición del Zakho SC (Irak) logró el Premio a la Afición, y el doctor Andreas Harlass-Neuking, del SSV Jahn Regensburg, el Premio Fair Play por reanimar a un aficionado antes del partido de la 2.Bundesliga del pasado abril.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 