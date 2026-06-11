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Un partido de 4 horas y 38 minutos: el caos de tormentas que ya vivió el Mundial de Clubes y que puede repetirse este verano en Estados Unidos
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Un partido de 4 horas y 38 minutos: el caos de tormentas que ya vivió el Mundial de Clubes y que puede repetirse este verano en Estados Unidos

En el Mundial no manda la FIFA, al menos en lo meteorológico. Y el organismo responsable ya ha dado un aviso más que contundente. Armémonos de paciencia.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
Advertencias previas al Chelsea-Benfica del Mundial de Clubes en Carolina del Norte (EEUU) en 2025
Advertencias previas al Chelsea-Benfica del Mundial de Clubes en Carolina del Norte (EEUU) en 2025Anadolu via Getty Images

El Mundial de Clubes que el pasado verano acogió EEUU en su primera edición supuso no solo una revolución en el calendario futbolístico. También sirvió de experimento para ver cómo se desenvolvía el principal anfitrión del Mundial 2026 en la organización de grandes torneos futbolísticos. 

Las costuras se vieron, también las fortalezas, pero sobre todo sobresaltaron los problemas climatológicos asociados al calor extremo y a unas tormentas de verano que pusieron en riesgo más de un partido

A apenas minutos de que arranque la esperada Copa del Mundo de EEUU, México y Canadá 2026, los temores climatológicos se repiten, de nuevo con una previsión calurosa y hasta extrema por momentos, en un clima puramente veraniego.

El Mundial de Clubes se lo llevó el Chelsea tras dar la sorpresa en la final ante el PSG de Luis Enrique. Pero del Chelsea se habló también por un partido para el recuerdo, el que le enfrentó al Benfica en Carolina del Norte y que duró 4 horas y 38 minutos. Obviamente, no de juego, sino por la paralización del encuentro por las tormentas.

Casi al final del choque se detectaron rayos, comienzo de una larga y potente tormenta que obligó a suspender el partido dos horas. En ellas, los jugadores tuvieron que refugiarse, calentar en bicicletas estáticas o incluso jugar al fútbol... en el vestuario. Pasado lo peor, volvieron y el pitido final sonó a las 20:38 hora local, 4 horas y 38 minutos más tarde de su arranque. No fue el único partido suspendido temporalmente por tormentas, pero sí el más sonado. 

Ahora llega el Mundial de selecciones y también en plena temporada de tormentas eléctricas en varias sedes. Nadie descarta nuevas suspensiones. Si eso ocurriera son las autoridades locales las que deciden basándose en las recomendaciones de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), no la FIFA por muy organizadora del Mundial que sea, como señala la BBC. 

Y la NOAA recoge que si se detecta algún rayo a menos de ocho millas (menos de 13 kilómetros) de un estadio, el partido debe suspenderse... así que conviene prepararse, armarse de paciencia y mirar al cielo por si acaso.

Miguel Fernández Molina
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Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

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