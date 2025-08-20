Adiós a los CV genéricos: una experimentada reclutadora revela todo lo que debe incluir un currículum en 2025

Una reclutadora revisa los CV enviados por los aspirantes a un trabajo

Pese a que los datos de paro registrado en España durante los últimos meses han sido muy positivos, la realidad es que aún hay muchas personas a las que les cuesta encontrar trabajo.

Uno de los elementos principales a la hora de tener éxito en la búsqueda de empleo es el currículum. El objetivo es que el documento llame la atención de los reclutadores y aporte un plus respecto a otros candidatos.

En ese sentido, la experimentada reclutadora Mia Aspegrén ha compartido en el sitio web finlandés de búsqueda de empleo Duunitori una serie de consejos para elaborar un buen currículum.

La experta ha destacado que ha llegado la hora de decirle adiós a los currículums genéricos (aquellos que permanecen invariables al entregarse a distintas empresas). La clave es la personalización.

Lo que las compañías esperan en 2025 es la entrega de un currículum personalizado en el que se exprese de forma clara y justificada por qué se está interesado en trabajar en ese puesto concreto.

Mia Aspegrén asegura que una solicitud de trabajo genérica, una versión en PDF del perfil de LinkedIn (o en el peor de los casos, un enlace a LinkedIn) hace que los reclutadores descarten automáticamente al candidato.

Por el contrario, con un currículum personalizado para una oferta de trabajo en concreto se demuestra el interés por ocupar ese puesto y pertenecer a esa empresa, lo que es altamente valorado por los reclutadores.

Qué debe incluir un currículum en 2025

Respecto al contenido que debe incluir el currículum, la experta advierte de que no se trata de resumir la trayectoria profesional en una sola hoja A4. Lo que se debe hacer es reflejar la propia experiencia en relación con el puesto al que se aspira.

Si se aporta experiencia que no tiene valor en la oferta de empleo solicitada, la experiencia realmente determinante para el puesto pierde importancia. "Con demasiada frecuencia, es difícil extraerla de entre tanta prosa", advierte Mia Aspegrén.

En cuanto al tipo de currículum a utilizar, la experta se decanta por el cronológico. "En él se reflejan fácilmente la experiencia laboral y la evolución profesional, además de las fases de desarrollo de la organización en las que ha participado el candidato. Precisamente estas fases de desarrollo aportan conocimientos interesantes también a nivel meta", argumenta la reclutadora.

Igualmente, Aspegrén resalta que en el currículum debe quedar reflejada tanto la forma particular de trabajar como los puntos fuertes en relación al empleo que se desea obtener.