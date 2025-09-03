Aena tacha a Ryanair de incurrir en un "chantaje y una infumable estrategia de extorsión"

La política de recortes de Ryanair en España ya ha encontrado respuesta por parte de Aena. El anuncio de la compañía irlandesa de dejar de operar en tres aeropuertos españoles (Santiago, Vigo y Tenerife Norte) y reducir su actividad en otros como Zaragoza, ha sido tachado en un contundente comunicado emitido por Aena de formar parte de una "infumable estrategia de extorsión"

Según alegan desde Aena, el motivo esgrimido por Ryanair para dejar de operar en los aeropuertos citados responde a la petición del CEO de la compañía, O'Leary, que exige la reducción de tasas aéreas en los aeropuertos españoles, no es más que un "chantaje". Además, aseguran que la subida de las tasas no depende ni del Gobierno ni de Aena.

"Al contrario de lo que sostiene Ryanair, ni el Gobierno ni Aena pueden modificar a su antojo las tarifas aeroportuarias que la ley define porque cometerían una ilegalidad si deformaran sin justificación unas prestaciones patrimoniales públicas cuya naturaleza es muy distinta de los precios privados ordinarios. Ryanair sabe todo esto perfectamente", aseguró el presidente de Aena, Maurici Lucena.

Pese a todo, el directivo ha enviado un mensaje esperanzador y sostiene que actualmente en España hay "niveles récord de tráfico aéreo en todos los aeropuertos españoles y, particularmente, ayer se conocieron las cifras de lo que se llama la temporada de invierno y en la temporada de invierno va a haber un 2 % de pasajeros más que en la temporada de invierno de hace un año".

Además, Aena apunta a que los aeropuertos regionales no pueden ser sostenibles si las tarifas aeroportuarias son de 0 euros para Ryanair. "La gratitud de las infraestructuras y los servicios aeroportuarios en los aeródromos regionales es únicamente posible si, en lugar de pagarlos Ryanair, los pagan los contribuyentes españoles mediante subvenciones del Gobierno, los gobiernos autonómicos, las diputaciones y los ayuntamientos", apuntó Lucena.

Ante esta cuestión, en el comunicado se ha señalado que "si los aeropuertos españoles evolucionaran al son de las exigencias, el lloriqueo, los embaucamientos y la infumable estrategia de extorsión de Ryanair, a medio y largo plazo, los aeropuertos dejarían de funcionar bien (como lo hacen en la actualidad) y no serían sostenibles financieramente".

Por último, la nota firmada por el presidente de Aena señala que "Ryanair quiere aprovecharse de su elevada cuota de mercado conseguida en España para transformar esta relación de simbiosis en una relación de vasallaje, voluntad que Aena nunca aceptará y que perjudicaría gravemente el funcionamiento del sistema aeroportuario español".