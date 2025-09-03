Ryanair saca la tijera: cierre de base en Santiago, salida de Tenerife Norte o Vigo y un millón de plazas menos

El CEO de Ryanair, Michael O'Leary, en la famosa rueda de prensa en la que insultó al ministro de Consumo, después de que el Gobierno tomase medidas contra el cobro abusivo de equipaje y otras prácticas de la aerolínea 'lowcost'.

No eran turbulencias, son ya amenazas cumplidas. La aerolínea de bajo coste Ryanair ha respondido a las subidas de las tarifas del organismo aeroportuario español, AENA, mediante una nueva batería de recortes que afectan a su presencia en España. La lowcost irlandesa ha anunciado este miércoles que se producirá una nueva merma de las plazas destinadas a nuestro país, que además se produce en un contexto clave, pues viene de batir un nuevo récord de llegada de turistas. Pero también la salida de más aeropuertos e incluso el cierre de una base clave.

En este sentido, la compañía multinacional en manos del CEO Michael O'Leary tiene previsto un recorte de un millón de plazas, además de 36 conexiones directas. Pero ese tijeretazo se suma al que ya se ha vivido en período estival y que se tradujo en 800.000 menos. Pero la situación es especialmente complicada en comunidades como la gallega, cuyos aeropuertos se nutren en gran medida de trayectos operados por Ryanair. Para hacerse una idea, la decisión de Ryanair equivale a que la economía de Galicia pierda 200 millones de dólares de inversión.

Ryanair cerrará la base de la capital gallega, Santiago de Compostela -el aeropuerto Rosalía de Castro- y eso supone dos aviones menos que ahora pasarán a estar inmersos en otros destinos: Italia, Marruecos, Croacia y Albania. Dichas naciones serán las receptoras de los recortes en España, en el marco de una guerra abierta de Ryanair contra las tarifas de AENA. Pero también dejará de operar vuelos -en la práctica supone que sus aviones desaparezcan- de los aeropuertos de Vigo (Peinador) y de Tenerife Norte. En el caso de la ciudad olívica, el margen es hasta enero de 2026, pero en el caso tinerfeño será antes, desde el inicio de la temporada de invierno.

Ryanair reconoce el mazazo de su plan de recortes en aeropuertos vulnerables: "Muchas rutas serán económicamente inviables"

Ryanair ha argumentado que sus planes de reducción del 40% en aeropuertos regionales y del 10% están únicamente motivados "debido a las tasas aeroportuarias excesivas y poco competitivas que aplica el operador aeroportuario monopolístico Aena". Lo ha hecho en boca de Eddie Wilson, otro de sus consejeros delegados, reconociendo abiertamente que el impacto de los recortes conducirá, sobre todo en los aeropuertos regionales y más vulnerables, a "una pérdida de inversión, conectividad, turismo y empleo en la España regional, ya que muchas rutas serán económicamente inviables".

Ese nuevo millón de recortes de asientos para la temporada invernal -en realidad son dos millones de plazas menos, en términos anuales- se divide de la siguiente forma: las instalaciones aeroportuarias regionales sufrirán un tijeretazo del 41%, lo que se traduce en 600.000 plazas menos, pero los del archipiélago canario también experimentarán uno de l10%, es decir, 400.000 plazas perdidas.

En cuanto a los recortes de carácter regional, se suman nuevos casos, los de Zaragoza (-45%), Santander (-38%), Asturias (-16%) y Vitoria (-2%). No obstante, no hay fortuna ni marcha atrás para dos aeropuertos que se vieron afectados en las decisiones tomadas antes de la campaña estival, ni Valladolid ni Jerez recuperarán la actividad de Ryanair en sus instalaciones.

¿Hay posibilidad de que Ryanair dé marcha atrás? Según el propio Wilson, "Ryanair mantiene su compromiso con España, pero no podemos justificar una inversión continuada en aeropuertos cuyo crecimiento se ve bloqueado por tasas excesivas y poco competitivas". Entonces, ¿qué quiere o busca lograr la low cost irlandesa con este nuevo ataque en forma de recortes? El mencionado CEO apunta a que tanto el Gobierno de España como la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) deben actuar contra esos "excesivos aumentos de las tasas" y que se aumente su congelación en aras de la protección de la conectividad regional, el turismo y el empleo. Los mismos que la decisión de Ryanair -para no pagar más- ha puesto bajo amenaza.

