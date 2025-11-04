Amancio Ortega, el más rico de España por 11º año consecutivo: las mareantes fortunas de los millonarios de la lista Forbes

No hay sorpresa y no la hay desde hace más de una década. Amancio Ortega, fundador de Inditex, es un año y más (y van 11 seguidos) la persona más rica de España, según Forbes. En el listado además, la segunda es su hija, Sandra Ortega. Pero antes de detenernos en ella, merece la pena fijarse en algunos datos sobre la fortuna del patriarca.

La revista calcula la riqueza de Amancio Ortega en 109.900 millones de euros, cifra que supone casi 10.300 menos que el año pasado. Este 'revés', si se puede hablar de tal moviéndonos en esas cantidades, supone una reducción de un 8% debido a que "en el último año, la valoración en bolsa del grupo de moda ha caído algo más de un 8% (y casi un 4% desde enero de 2025)".

Ojo también a este dato que resalta EFE: la del fundador de Zara "representa, por sí solo, el 42,5 % de toda la riqueza de los 100 españoles más ricos". "Esta concentración no tiene parangón en el resto de economías desarrolladas europeas", agregan.

Forbes destaca además que el gallego ha regresado al World’s Billionaires List (la lista de multimillonarios de Forbes Estados Unidos), colándose en el puesto 9º.

Sandra Ortega, accionista también de Inditex, es la segunda personas más rica de España y la primera mujer de la lista de nuestro país -y la número 230 en la de más adinerados del mundo-. Su fortuna es de 10.000 millones de euros, por debajo del año pasado también por la caída de cotización de Inditex.

El top 3 de España lo cierra Rafael del Pino, presidente de Ferrovial, con una fortuna de 8.000 millones. Le sigue Juan Roig, dueño de Mercadona, con 7.900 millones de euros.

Old money

La revista, tras analizar los perfiles de los millonarios españoles, apunta que 140.000 millones de euros están en manos de una treintena de octogenarios.

"El contraste es revelador: los mayores de 70 años poseen 29,8 veces más riqueza que los menores de 50", subrayan. Así, Forbes alerta de que "el verdadero problema de España no es la edad de sus ricos, sino el origen de sus fortunas. No hay fundadores de unicornios tecnológicos en la lista. No hay emprendedores digitales. No hay innovadores en biotecnología. Esta ausencia no es estadística: es estructural y define el fracaso del modelo para generar riqueza en los sectores de futuro".

De ahí se derivan grandes incógnita de cara al futuro. "Serán los herederos gestores competentes o meros rentistas? ¿Se fragmentará el patrimonio entre múltiples descendientes?", se pregunta la publicación.