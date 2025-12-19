Pedro Sánchez resta importancia a esperar un mes para el pacto UE-Mercosur si al final se logra

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha valorado el aplazamiento hasta el próximo mes de enero de la firma del tratado comercial de Mercosur alegando que si "hemos esperado 25 años, podemos esperar 25 años y un mes a firmar el acuerdo del Mercosur", ha afirmado en una rueda de prensa celebrada pasadas las tres de la mañana tras finalizar la reunión de líderes de los 27 que se ha celebrado en Bruselas.

Las declaraciones del jefe del Ejecutivo tienen lugar después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, haya comunicado a los jefes de Estado y de Gobierno que la firma del acuerdo de libre comercio entre la UE y Mercosur finalmente no se firmará este sábado, sino que ha sido aplazado al próximo enero. Así se lo ha trasladado en la cena que los líderes han dedicado a la geoeconomía y competitividad de la UE, según han informado fuentes europeas a Europa Press, en el curso de un Consejo Europeo que no llevaba este acuerdo en la agenda, pero que las presiones de Francia e Italia para retrasarlo han obligado a abordar.

Sánchez ha explicado que durante la cumbre ha defendido que el acuerdo de Mercosur "cobra muchísima importancia", no solo porque se lleva arrastrando un cuarto de siglo, sino también porque en su opinión "ha llegado el momento de culminarla". Por esa razón, ha instado a zanjar este proceso de negociación "de tantas décadas" y que Europa y el mundo "necesita". "Ha habido ya demasiada paciencia por parte de todos los actores", ha indicado, recordando que el acuerdo serviría para "vehicular y diversificar" las relaciones comerciales de la UE hacia otros bloques regionales y países en un momento decisivo a nivel empresarial y económico, influenciado por la guerra comercial de Estados Unidos.

El jefe del Ejecutivo ha pedido durante la cumbre a los Estados que tenían "dudas de última hora" que "piensen en Europa", que "apuesten por esa Europa abierta" y por "la oportunidad" que se les ofrece a las empresas, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas con este acuerdo comerciales. "Estaríamos hablando de que la Unión Europea y el Mercosur podrían conformar la zona de libre comercio más importante del mundo con 700 millones de personas y que supondría, según las estimaciones, un ahorro anual de más de 4.000 millones de euros en aranceles", ha proseguido en su explicación.

Más optimistas que días atrás

Horas antes, fuentes del Gobierno ya restaron importancia a la posibilidad de que se retrasase la firma del acuerdo de libre comercio, esgrimiendo que el tratado de la Unión Europea con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay lleva tramitándose 25 años y que, aunque es fundamental sacarlo lo antes posible, puede esperar un poco más.

Si puede salir adelante este mismo jueves, argumentaban, mejor, pero también se podría sacar el mes que viene. Señalaban además que hay países que están esperando a las salvaguardas acordadas esta misma semana entre el Consejo (gobiernos) y el Parlamento Europeo, que entre otras cosas prevé la vigilancia de los mercados y medidas para suspender la importación de productos sensibles si se constatan fuertes distorsiones para los europeos.

Estas normas, sin embargo, siguen pendientes de su adopción definitiva por parte de los colegisladores europeos y no podrán estar en vigor antes del mes de enero. Un calendario que también apuntó Emmanuel Macron a su llegada a la cumbre en Bruselas, al pedir esperar hasta ver que las medidas se materialicen y que se desarrollen otras iniciativas anunciadas por Bruselas como el refuerzo de los controles en las aduanas.

El Ejecutivo también se ha pronunció sobre la llamada que mantuvieron este jueves la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y el presidente brasileño, Lula da Silva, en el que la italiana le trasladó a su homólogo que está preparada para firmar el acuerdo apenas se garanticen las respuestas necesarias a los agricultores.

"El Gobierno italiano está dispuesto a suscribir el acuerdo en cuanto se proporcionen las respuestas necesarias a los agricultores, que dependen de las decisiones de la Comisión Europea y pueden definirse en plazos breves", señalaron fuentes del Palacio Chigi. Ante esto, el Ejecutivo se mostró más optimista que estos días atrás ante la posibilidad de que Italia acabe finalmente aprobando el acuerdo, ya que creen que la adopción definitiva del acuerdo del Parlamento y el Consejo les daría más tranquilidad.

La "pulcritud" del rescate de Plus Ultra

Por otra parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido la "pulcritud" de todos los rescates de aerolíneas durante la crisis del coronavirus, entre ellas las de la compañía Plus Ultra, después de las recientes detenciones de directivos de la empresa por un presunto caso de corrupción.

Preguntado sobre varias informaciones publicadas en medios que vinculan al expresidente del Gobierno socialista José Luis Rodríguez Zapatero con el rescate durante la pandemia de la aerolínea Plus Ultra, Sánchez ha recordado que el dinero que se prestó a estas empresas se otorgó "conforme a todos los parámetros y exigencias" requeridos por el Tribunal de Cuentas.

"Es un debate recurrente, los rescates que han sido préstamos a las aerolíneas españolas y total pulcritud por parte, lógicamente, del Gobierno de España en esta cuestión", ha defendido Sánchez durante una rueda de prensa celebrada de madrugada tras la reunión de líderes de la Unión Europea mantenida el jueves en Bruselas.

Con todo, el jefe del Ejecutivo ha detallado que no ha tenido ocasión de hablar con el expresidente de Zapatero, y ha recordado que lo que se ofreció a las aerolíneas "no fueron rescates, fueron préstamos" del Gobierno.

El Juzgado de Instrucción Número 13 de Madrid, de guardia, acordó este pasado sábado la libertad con medidas cautelares para los tres detenidos por el 'caso Plus Ultra', como la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer ante el órgano judicial cada quince días.

La investigación está en manos del Juzgado de Instrucción Número 15 y continúa bajo secreto de sumario. Investiga una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción que apunta tanto al "uso indebido" de los 53 millones de euros concedidos en pandemia como al presunto blanqueo de fondos públicos y de oro de Venezuela en varios países.

Cuestionado sobre si considera una deslealtad que la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, les haya exigido una crisis de Gobierno por los presuntos casos de corrupción y acoso sexual que afectan al PSOE, ha respondido tajantemente: "No, no lo considero". Sobre la posibilidad de reunirse con Díaz para calmar los ánimos del socio minoritario del Ejecutivo, Sumar, Sánchez ha confirmado que ya ha mantenido una reunión con ella.