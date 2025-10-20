La familia más rica del mundo supera el PIB de la mayoría de países: los ocho miembros están en la lista Forbes

Si alguien pensaba que el dinero no daba la felicidad, seguramente no conocía a los Walton. La familia más rica del planeta (sí, por encima de los Ortega, los dueños de Zara e Inditex, o de titanes tecnológicos como Elon Musk, Jeff Bezos o Mark Zuckerberg) suma una fortuna de 470.000 millones de dólares, una cifra que supera el PIB de países como Noruega, Argentina o Portugal.

Todo empezó con un supermercado. En 1962, Sam y Bud Walton abrieron el primer Walmart en Arkansas con una promesa tan sencilla como ambiciosa: ofrecer los precios más bajos del mercado. Sesenta años después, su apellido se ha convertido en sinónimo de riqueza hereditaria y en un fenómeno económico que ningún MBA consigue explicar.

A diferencia de otros multimillonarios que adoran los focos, los Walton presumen poco. No llenan titulares por sus fiestas ni sus yates, pero mueven millones con un solo gesto. Cuando en 2022 la familia compró los Denver Broncos, lo hizo por 4.700 millones de dólares, el mayor desembolso en la historia de la NFL. Al frente del equipo está Greg Penner, nieto político de Sam Walton y nuevo rostro visible del clan.

La alianza familiar se amplió con el matrimonio de Ann Walton y el magnate deportivo Stan Kroenke, propietario de medio planeta futbolero: Arsenal (Premier League), Los Angeles Rams (NFL), Denver Nuggets (NBA), Colorado Avalanche (NHL) y hasta el Colorado Mammoth de lacrosse. Un catálogo de equipos que haría palidecer al mismísimo Florentino Pérez.

Los ocho Walton de oro



Según Forbes, ocho miembros del clan Walton figuran entre los mayores multimillonarios del mundo. Ahí va el marcador:

Rob Walton (y familia): 123.800 millones

Jim Walton (y familia): 121.200 millones

Alice Walton: 112.500 millones

Lukas Walton: 41.800 millones

Christy Walton: 20.700 millones

Nancy Walton Laurie: 16.600 millones

Ann Walton Kroenke: 13.200 millones

Stan Kroenke: 21.300 millones

En total, una suma que haría temblar al FMI. Son ocho personas de la misma familia, todas en la lista de Forbes, y todas más ricas que el presupuesto anual de la ONU.

El poder tranquilo de una dinastía



Mientras Musk se pelea con sus seguidores en X y Bezos posa con su nuevo yate, los Walton prefieren la discreción. “No hacen ruido, pero su dinero suena en todos los mercados del mundo”, bromea un analista citado por la prensa financiera estadounidense.

Hoy, los herederos de Walmart diversifican su fortuna en arte, energía renovable y, sobre todo, deporte. Una mezcla de bajo perfil público y poder financiero que los convierte en una suerte de monarquía empresarial estadounidense: los reyes sin corona, pero con cuenta corriente astronómica.