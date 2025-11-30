Declara que su casa vale 65 euros, abren el armario y encuentran más de 5 millones de euros

La Comisión Europea ha encendido las alarmas sobre la eficacia del sistema anticorrupción ucraniano tras un caso que ha sacudido a Bruselas: una funcionaria declaró una vivienda con un valor simbólico y terminó siendo descubierta con millones en efectivo escondidos en su domicilio.

La protagonista del caso es Tetiana Krupa, responsable de una comisión regional de discapacidad en el oeste de Ucrania. En sus documentos oficiales figuraba como propietaria de una casa tasada en apenas unos 65 euros y de varias parcelas valoradas también por cifras irrisorias.

En total, su familia declaró 64 propiedades sin que la Agencia Nacional para la Prevención de la Corrupción (NACP) encontrara ninguna irregularidad durante su revisión. Pero meses después, una redada policial reveló la realidad: casi seis millones de dólares en efectivo escondidos en su vivienda.

El organismo europeo exige ahora reforzar la supervisión, mejorar los controles de valoración de activos y completar sin más demoras la auditoría internacional obligatoria que debe evaluar el desempeño de la agencia ucraniana. Esta auditoría es clave: un resultado negativo permitiría renovar su liderazgo sin su consentimiento, motivo por el que el proceso se mantiene estancado.

El caso Krupa se suma a un clima de creciente presión interna. Las últimas semanas han estado marcadas por varios asuntos polémicos, entre ellos la redada del 28 de noviembre en el apartamento del jefe de gabinete del presidente Volodímir Zelenski, Andriy Yermak, que acabó con su dimisión.

Mientras tanto, en el Parlamento ucraniano continúa bloqueada una reforma para ampliar la obligación de declarar bienes a asesores y personal de apoyo de los altos cargos, figuras que, según expertos y responsables de la propia NACP, ejercen una influencia decisiva en la toma de decisiones.