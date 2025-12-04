Destapan documentos clasificados con los planes de un país clave de la OTAN para la guerra

Un soldado alemán maneja un dron en un ejercicio de la OTAN en Pabrade (Lituania)

La invasión militar de Ucrania por parte de Rusia iniciada en febrero de 2022 y el tono beligerante del Kremlin frente a la OTAN hacen temer que de aquí a unos años Moscú pueda querer atacar militarmente a Europa.

De hecho, en los últimos meses, el país presidido por Vladímir Putin ha incrementado su actividad en el viejo continente llevando a cabo incursiones aéreas con drones y globos, y realizando sabotajes (la llamada guerra híbrida).

En ese sentido, el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha denunciado recientemente la colocación de dos artefactos explosivos en una de las líneas ferroviarias del país por parte de agentes rusos, una acción que el propio Tusk ha catalogado como "quizás la situación más peligrosa para la seguridad del Estado polaco" en años.

En ese contexto de tensión entre Rusia y la OTAN, un país clave de la Alianza Atlántica, Alemania, ha querido adelantarse a un potencial conflicto armado directo con Moscú y ha elaborado un plan de actuación en caso de guerra.

Tal y como recoge The Wall Street Journal, fue hace aproximadamente dos años y medio cuando una docena de altos oficiales alemanes se reunieron en un complejo militar de Berlín para trabajar en un plan secreto que tiene como escenario central una guerra con Rusia.

Ese documento clasificado, al que se le conoce en los círculos militares alemanes como OPLAN DEU, se concentra especialmente en la planificación de la gigantesca operación logística que supondría desplegar los efectivos y el armamento de la OTAN a las puertas de Rusia.

El mencionado medio de comunicación señala que en el mencionado en el plan se detalla cómo se transportarían hasta 800.000 tropas alemanas, estadounidenses y de otros países de la OTAN en dirección al este del continente.

Para ello, en el documento se han cartografiado los puertos, ríos, vías férreas y carreteras por los que circularían los soldados, y se ha estudiado cómo se les abastecería y protegería durante el trayecto.

Uno de los autores del OPLAN DEU, un alto oficial militar alemán ha subrayado al respecto que el objetivo de elaborar ese documento es "prevenir la guerra dejándole claro a nuestros enemigos que si nos atacan, no tendrán éxito".