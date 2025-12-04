Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Almudena Ariza firma una de las respuestas más firmes por lo ocurrido con España y Eurovisión: la frase final es para grabársela a fuego
Almudena Ariza firma una de las respuestas más firmes por lo ocurrido con España y Eurovisión: la frase final es para grabársela a fuego

Recuerda lo que sí hizo Europa con Rusia por invadir Ucrania.

Montaje de Melody y el tuit de Almudena Ariza sobre Eurovisión.
Montaje de Melody y el tuit de Almudena Ariza sobre Eurovisión.

La reputada periodista y corresponsal de Televisión Española, cuya dilatada trayectoria le ha llevado a ganar la Medalla de Oro de la Cruz Roja Española o el Premio Iris a la Mejor Reportera, ha firmado una de las respuestas más contundentes a la que es la noticia del día.

Este jueves se ha conocido la decisión de la Unión Europea de Radiodifusión, tras una reunión en la asamblea general, de no expulsar a Israel de Eurovisión. Esto ha provocado tal terremoto en redes sociales que ha provocado la reacción de miles usuarios y otras tantas personalidades como el actor Juan Diego Botto, el cantante Alfred García y, en este último caso, Ariza.

La corresponsal de TVE primero ha reaccionado a la decisión del presidente de RTVE, José Pablo López, de retirar a España del certamen musical. Para ella debería "cundir el ejemplo" y está "orgullosa de formar parte de una empresa que ha tomado esta decisión". Un tuit en la red social X que ha alcanzado más de 100.000 visitas y 7.000 'me gusta' en apenas un par de horas.

La ética se defiende con "hechos"

Más tarde ha dado su opinión sincera y sin tapujos sobre la "vergüenza" que supone que Europa mantenga a Israel en Eurovisión. De esta forma, la reportera expresa que se está "ignorando que ha matado a más de 70.000 palestinos".

"Vergüenza que el festival olvide que sí expulsó a Rusia por invadir a Ucrania", ha añadido la periodista. Nuevamente, ha confesado su orgullo de que la cadena pública española se retirase del festival y que no avalase "esa incoherencia". "Orgullo de una decisión firme y valiente en un momento crítico", ha reiterado.

La frase final que ha dejado es tan contundente como necesaria de grabarse a fuego: "La ética se defiende con hechos, no solo con discursos". También ha aplaudido el difundido tuit del presidente de RTVE denunciando que el festival ha sido dominado "por intereses geopolíticos".

