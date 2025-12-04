Miguel Payeras, estanquero: "Los llamados superestancos llegan a facturar al año entre 3 o 4 millones y algunos habrá de 6, 7 u 8"

La Unión de Asociaciones de Estanqueros de España cifra en más de 13.000 los estancos que hay repartidos por toda la geografía española. Los mismos ofrecen 26.000 puestos de trabajo -13.500 concesionarios y 12.500 personas contratadas- mientras que las ventas de tabaco en el país, de acuerdo a las últimas cifras de 2022 recogidas por la entidad, se estiman en más de 12.000 millones de euros.

Del negocio del tabaco bien sabe el estanquero Miguel Payeras. En una entrevista concedida en el canal de Youtube de Adrián G. Martín, apuntó varias cifras que rodean a este tipo de establecimientos. Tomando como referencia que un paquete de tabaco en la actualidad suele rondar los 5 euros, "ganamos unos 40-42 céntimos por cada cajetilla de tabaco, pero esto hay que restar una parte, por ejemplo el IRPF, por lo que se te queda en 20 céntimos", comienza relatando.

A continuación se centraron en el tema de las licencias, una cuestión que, de acuerdo a Payares, varía en función de la facturación del estanco: "Si factura un millón de euros en tabaco, suele rondar entre los 200.000 y 220.000 euros el precio de la licencia", mientras que los que llegan a facturar 2 millones de euros, tienen que pagar alrededor de 400.000 euros o más, de acuerdo al estanquero.

Payares afirmó que dichas licencias duran 25 años -a él concretamente le quedan 9 años-, pero hay cierta incertidumbre sobre lo que puede llegar a pasar con ellas.

La facturación de los estancos y el precio del tabaco

No obstante, de acuerdo a Payares, la facturación media de un estanco suele rondar, tal y como ya ha adelantado, en alrededor de un millón y dos millones de euros, pero, matiza, "los superestancos pueden llegar a los 3 o 4 millones de euros y alguno habrás de 6,7 u 8 millones".

No obstante, de ese millón de euros, el estanquero afirma que hay que reducir los costes de mantenimiento, suministros, seguros y mantenimiento. Pone el ejemplo de un estanco que factura un millón de euros: "Te quedan unos 85.000 brutos, solo con un empleado ya se restan más de 24.000. Después de pagar alquiler y otros costes, el beneficio real del estanquero se queda en torno a los 30.000 euros anuales", sostiene.

En lo que respecta al precio del tabaco, después de comentar la influencia del váper en este sector, sostiene que el coste de una cajetilla en cinco años en España será de 7 u 8 euros, al igual que en el resto de Europa: "Espero que no", concluye.