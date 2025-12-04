Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Miguel Payeras, estanquero: "Los llamados superestancos llegan a facturar al año entre 3 o 4 millones y algunos habrá de 6, 7 u 8"
Sociedad
Sociedad

Miguel Payeras, estanquero: "Los llamados superestancos llegan a facturar al año entre 3 o 4 millones y algunos habrá de 6, 7 u 8"

El tabaquero compartió sus impresiones sobre el sector del tabaco en el país, aportando cifras sobre licencias y facturación de este tipo de negocios.

Carlos Ramos
Carlos Ramos
Un estanco en Madrid, en una imagen de archivo.
Un estanco en Madrid, en una imagen de archivo.Europa Press via Getty Images

La Unión de Asociaciones de Estanqueros de España cifra en más de 13.000 los estancos que hay repartidos por toda la geografía española. Los mismos ofrecen 26.000 puestos de trabajo -13.500 concesionarios y 12.500 personas contratadas- mientras que las ventas de tabaco en el país, de acuerdo a las últimas cifras de 2022 recogidas por la entidad, se estiman en más de 12.000 millones de euros. 

Del negocio del tabaco bien sabe el estanquero Miguel Payeras. En una entrevista concedida en el canal de Youtube de Adrián G. Martín, apuntó varias cifras que rodean a este tipo de establecimientos. Tomando como referencia que un paquete de tabaco en la actualidad suele rondar los 5 euros, "ganamos unos 40-42 céntimos por cada cajetilla de tabaco, pero esto hay que restar una parte, por ejemplo el IRPF, por lo que se te queda en 20 céntimos", comienza relatando. 

A continuación se centraron en el tema de las licencias, una cuestión que, de acuerdo a Payares, varía en función de la facturación del estanco: "Si factura un millón de euros en tabaco, suele rondar entre los 200.000 y 220.000 euros el precio de la licencia", mientras que los que llegan a facturar 2 millones de euros, tienen que pagar alrededor de 400.000 euros o más, de acuerdo al estanquero. 

Payares afirmó que dichas licencias duran 25 años -a él concretamente le quedan 9 años-, pero hay cierta incertidumbre sobre lo que puede llegar a pasar con ellas.  

La facturación de los estancos y el precio del tabaco

No obstante, de acuerdo a Payares, la facturación media de un estanco suele rondar, tal y como ya ha adelantado, en alrededor de un millón y dos millones de euros, pero, matiza, "los superestancos pueden llegar a los 3 o 4 millones de euros y alguno habrás de 6,7 u 8 millones". 

No obstante, de ese millón de euros, el estanquero afirma que hay que reducir los costes de mantenimiento, suministros, seguros y mantenimiento. Pone el ejemplo de un estanco que factura un millón de euros: "Te quedan unos 85.000 brutos, solo con un empleado ya se restan más de 24.000. Después de pagar alquiler y otros costes, el beneficio real del estanquero se queda en torno a los 30.000 euros anuales", sostiene. 

En lo que respecta al precio del tabaco, después de comentar la influencia del váper en este sector, sostiene que el coste de una cajetilla en cinco años en España será de 7 u 8 euros, al igual que en el resto de Europa: "Espero que no", concluye. 

Carlos Ramos
Carlos Ramos
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy SEO editorial en el HuffPost España. Mi objetivo es que todo el contenido del medio tenga visibilidad en Google, ya sea a través de búsquedas orgánicas como diseñando estrategias para la aparición en Google Discover.

 

Sobre qué temas escribo

Como SEO, tan pronto estoy buscando un contenido discoveriano sobre un descubrimiento arqueológico como haciendo un directo de la lotería nacional y noticias del resto de sorteos de Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE. Pero no puedo dejar de lado mis raíces y mi tierra. Aragonés de pura cepa, de una palabra o curiosidad relacionada con esta preciosa comunidad autónoma te monto un artículo que pueda encandilar al señor Google.

 

Mi trayectoria

Nací en Zaragoza en 1992 y estudié Periodismo en la Universidad de esta misma ciudad. Mi primera inclusión en este mundillo fue en una consultoría de comunicación para pasar poco después a El Periódico de Aragón, primero como becario y más tarde como colaborador. Crónicas y directos del Real Zaragoza siendo un fiel aficionado de este equipo que espero ver en Primera División; coberturas completas de las fiestas del Pilar, donde tuve el honor de ver el pregón de Kase.O desde el balcón del ayuntamiento, o los atentados de Cataluña de 2017 me sirvieron para curtirme como profesional.


En 2018 decidí dar un giro a mi carrera realizando un máster en Marketing Digital y especializándome en SEO de contenidos. Durante 4 años ejercí este rol en diversos comparadores de productos financieros y del hogar hasta que en marzo de 2023 recalé en el equipo SEO del HuffPost España.



“Para ser periodista hay que ser buena persona ante todo”, dijo el genio Ryszard Kapuscinski, algo que llevo por bandera fuera y dentro del trabajo.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 