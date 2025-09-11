El BCE sigue sin subir una marcha más en el recorte de tipos y los mantiene en el 2%

La reunión del pasado mes de julio ha abierto un escenario cercano al 'tipo neutral' del que muchos analistas y miembros del Banco Central Europeo (BCE) hablan. La reunión de este jueves de la institución financiera en Fráncfort ha terminado sin variaciones en el precio del dinero.

El organismo presidido por Christine Lagarde ha optado por la vía continuista durante al menos un mes más. Ante las malas cifras económicas de Alemania o los posibles efectos negativos de los aranceles de Donald Trump, han decidido ir por el camino fácil y mantener los tipos de interés en el 2%.

"El Consejo de Gobierno decidió hoy mantener sin cambios los tres tipos de interés oficiales del BCE. La inflación se sitúa actualmente en torno al objetivo a medio plazo del 2% y la evaluación del Consejo de Gobierno sobre las perspectivas de inflación se mantiene prácticamente sin cambios", ha señalado en su nota de prensa.

El organismo que lidera Lagarde ha destacado que las nuevas proyecciones de su personal técnico vaticinan un "panorama de inflación similar al proyectado en junio". "Prevén una inflación general promedio del 2,1 % en 2025, del 1,7 % en 2026 y del 1,9 % en 2027. Para la inflación excluyendo energía y alimentos, se prevé un promedio del 2,4 % en 2025, del 1,9 % en 2026 y del 1,8 % en 2027", ha explicado.

Respecto al crecimiento de la economía, esperan que haya un incremento del 1,2% en 2025 y la proyección para 2026 es "ahora ligeramente inferior", del 1%, y para 2027 "se mantiene sin cambios en el 1,3%".

Como venía ocurriendo desde el pasado mes de junio, el tipo de interés de la facilidad de depósito seguirá en el 2%, el de las operaciones principales de financiación en el 2,15% y el de la facilidad marginal de crédito continuará en el 2,4%.

La decisión llega pocos días antes de que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) decida si sigue manteniendo los tipos de interés o si termina cediendo, tal y como han indicado miembros de la Fed, a las presiones de Trump y aplicando el primer recorte desde que el líder republicano regresó a la Casa Blanca.

El BCE puso fin a la etapa de recortes el pasado mes de julio tras siete bajadas consecutivas. La institución financiera redujo el precio del dinero en junio al nivel más bajo desde diciembre de 2022 y, tal y como apuntan los analistas, en el caso de que no haya sorpresas, irá acompañado de un nuevo recorte de 25 puntos básicos en una de sus dos próximas reuniones, el 29 de octubre o el 17 de diciembre.