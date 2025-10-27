En qué consiste el plan de Amazon para despedir a más del 8% de su plantilla

Despido masivo en Amazon. El gigante del comercio electrónico despedirá a unos 30.000 empleados corporativos a partir de mañana martes. Esto supone la desaparición de al menos el 8,5% de su plantilla: cerca de los 350.000 trabajadores de sus oficinas centrales, según ha informado Bloomberg y ha avanzado Reuters. Las fuentes consultadas por la agencia de noticias aseguran que la compañía han pedido a los gerentes de los equipos afectados que se sometieran a cursos de orientación para comunicarse con el personal del que van a prescindir.

Este desbarajuste en la plantilla de la compañía que regenta Jeff Bezos es el mayor desde que la multinacional suprimiera 27.000 puestos a finales de 2022 y principios de 2023, a cuenta del fin del boom experimentado durante la pandemia de Covid-19. Además, las fuentes consultadas por la agencia de noticias británica han indicado que la empresa estaría ultimando un plan para reducir gastos y compensar la sobrecontratación realizada, precisamente, durante tiempos pandémicos.

En sus últimos informes de resultados empresariales, Amazon informó que obtuvo un beneficio neto de 35.291 millones de dólares (30.299 millones de euros) en el primer semestre del año, casi un 50% más, al tiempo que las ventas ascendieron a 323.369 millones de dólares (277.630 millones de euros), un 11% más. Todo indica que la empresa se prepara para una nueva temporada de Navidad, en la que como cada año contratará a miles de personas para apoyar en sus almacenes, pero de forma temporal.

Reducir gastos a través de IA

El CEO de Amazon, Andy Jassy, está emprendiendo una iniciativa para reducir lo que ha descrito como un exceso de burocracia en la compañía, reduciendo el número de gerentes. De este modo, aboga por un mayor uso de herramientas de inteligencia artificial para recortar empleos humanos a través de la automatización de tareas repetitivas y rutinarias.

"Este último movimiento indica que Amazon probablemente esté obteniendo suficientes ganancias de productividad impulsadas por IA dentro de los equipos corporativos para respaldar una reducción sustancial de la fuerza laboral", afirma a Reuters Sky Canaves, analista de eMarketer. "Amazon también ha estado bajo presión a corto plazo para compensar las inversiones a largo plazo en la construcción de su infraestructura de IA". En esta línea, el recorte de la plantilla podría llegar al 15%.