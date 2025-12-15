El Gobierno planea ampliar la deducción para que el IRPF no se coma la subida del salario mínimo

El Gobierno avanza en los trabajos para la próxima subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Un nuevo incremento que todavía deberá ser negociado con los agentes sociales, pero sobre una mesa en el que cada pata ya ha dejado claro cuáles son sus intenciones y hasta donde quieren que llegue esa subida. En el seno del Ejecutivo, a mayores de lograr el gran objetivo de que el salario mínimo alcance el 60% del salario nacional, los esfuerzos también están puestos en evitar que se repita el choque vivido durante la subida anterior.

Se trata de buscar una solución de consenso entre ambas partes del Ejecutivo ante el conflicto surgido el pasado año en el que, en un inicio, desde la cartera de la socialista María Jesús Montero defendían que el salario mínimo debería tributar por primera vez en el tramo más bajo del IRPF, mientras que desde la cartera de Yolanda Díaz abogaron por que siguiese sin tener que hacerlo, al tratarse del salario más bajo. Hacienda perdió el pulso ante el ala de Sumar, tras una importante oleada de críticas a la que también se sumaron los sindicatos, y salvó la situación asumiendo ese nuevo coste para los perceptores del salario mínimo, derivado de las cuotas y retenciones.

En esta ocasión, en la que el comité de expertos del SMI ha preparado dos propuestas de subida -una con tributación y otra sin ella-, una de las ideas que baraja Hacienda es que el Ejecutivo vuelva a asumir todo el gasto social de esta nueva subida del salario mínimo. Es decir, si ahora ya asume unos 340 euros al año, la idea es que esa cifra aumente a cerca de 600 euros. Unos 700 si al final fuese escogida la propuesta más alta del equipo de especialistas designados por Trabajo. Así lo adelanta El País este lunes en una información.

Sumar vería con buenos ojos la idea

En esta línea, y también según detalla El País, esta posibilidad ha sido recibida bien por parte de Sumar. Uno de los factores clave es que mantener la vía de la deducción fiscal permite que el coste de la subida del SMI se reparta en mayor medida entre el empleador y la propia Administración.

Otra de las claves de emplear este método es evitar que las rentas más altas se vean beneficiadas de la medida, al tratarse el IRPF de un impuesto de carácter progresivo en que los más pudientes también tributan por esos tramos iniciales. Se debe a que si se aumentase el umbral en el que el tramo más bajo está exento de este impuesto se produciría un efecto en cascada que acabaría suponiendo la pérdida de cientos de millones de euros a las arcas españolas.