iRobot se 'deRoomba': el fabricante de la aspiradora circular se declara en bancarrota

El fabricante de los robots aspiradores Roomba, iRobot, se declaró este domingo en bancarrota bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, y anunció que transferirá su negocio a dos empresas chinas y que dejará de cotizar en bolsa.

La compañía, con sede en Massachusetts, dijo hoy que ha llegado a un acuerdo de reestructuración por el cual iRobot será adquirida por su principal prestamista y fabricante, Shenzhen Picea Robotics Co. y Santrum Hong Kong Co.

"El anuncio de hoy marca un hito fundamental para asegurar el futuro a largo plazo de iRobot", declaró en un comunicado Gary Cohen, director ejecutivo de iRobot.

Según Cohen, la transacción fortalecerá su posición financiera y "garantizará la continuidad para sus consumidores, clientes y socios".

Según los términos del acuerdo de bancarrota, iRobot continuará operando sin que se prevean interrupciones para sus clientes.

El hundimiento

Ya el pasado marzo, la empresa informo de que cerró el ejercicio correspondiente al año 2024 con unas pérdidas de 145,5 millones de dólares (133 millones de euros). A pesar de haber reducido los números rojos en sus cuentas hasta un 52% respecto al año anterior, el de 2023, la compañía ya avisó de que existían "dudas sustanciales" sobre la capacidad de la empresa para mantenerse a flote durante los próximos 12 meses. Ahora ha llegado la bancarrota esperada.

En el pasado año, la empresa facturó 682 millones de dólares (625 millones de euros), un 23,4% menos que el año anterior. Sólo en el último trimestre, los ingresos cayeron un 44%, hasta los 172 millones de dólares (158 millones de euros), mientras que las pérdidas se elevaron hasta los 77 millones de dólares (71 millones de euros), empeorando incluso los resultados del mismo periodo de 2023.

¿Qué ha pasado para que esto se produzca? Los gestores de la firma achacaban la bajada a la incertidumbre que han generado factores como pueden ser la demanda de los consumidores, la competencia, la situación económica global y la guerra arancelaria abierta por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desde su retorno a la Casa Blanca, en enero pasado.

"Debido a las incertidumbres y sus posibles consecuencias sobre la situación financiera de la compañía, existen dudas sustanciales sobre su capacidad para seguir operando como empresa, durante al menos 12 meses", señalaba la empresa en un comunicado.

El golpe más duro llegó en enero el año pasado, cuando Amazon canceló la compra de iRobot. El gigante del comercio electrónico, que llegó a desembolsar unos 1.400 millones de dólares por la compañía de electrodomésticos, según Libre Mercado, decidió echarse atrás después de que la Unión Europea (UE) amenazasen con bloquear la compra al considerar que la operación de adquisición podría "restringir" la competencia.

La ruptura del acuerdo, no obstante, supuso que la empresa tuviese que replantearse su estrategia y ejecutar un plan de reestructuración que ha supuesto el despido de más de la mitad de su plantilla.