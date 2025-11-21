Iván Méndez, asesor financiero: "A mi clienta le quedan 12 años para jubilarse, pero tiene un plan para cotizar 500 euros más sin trabajar"

Un vídeo viral en TikTok con casi 2 millones de visitas, ha reabierto el debate sobre los incentivos del sistema de Seguridad Social en España. En él, Iván Méndez, asesor financiero y creador de contenido, plantea si puede ser más rentable dejar de trabajar que seguir en activo.

Iván analiza casos reales para explicar, en sus propias palabras, cómo “el sistema no está diseñado para que prosperes, sino para que dependas de él”. El vídeo, publicado en su cuenta @ivanmendez.aseso, acumula ya más de 41 mil likes.

Su análisis, basado en un caso de una mujer, ha generado miles de reacciones entre las cuales hay quienes se cuestionan cómo cotizan los trabajadores y si están bien diseñados los incentivos reales que genera el sistema de pensiones e incluso si trabajar siempre garantiza una mejor jubilación.

El caso real

Méndez expone el caso de una de sus clientas, una mujer a la que le quedan 12 años para la jubilación. Según explica, ella se encuentra ante dos caminos totalmente legales y muy distintos entre sí. El primero es continuar en su empleo actual, donde cobra el salario mínimo.

El segundo es acogerse al subsidio para mayores de 52 años, una ayuda destinada a quienes han agotado el paro y cuentan con carrera laboral suficiente. La comparación entre ambos escenarios es lo que ha sorprendido a miles de usuarios.

Escenario A: seguir trabajando

Si la mujer continúa trabajando al salario mínimo durante los 12 años que le quedan antes de jubilarse, la previsión de Méndez es: “Cobrarás una pensión de aproximadamente 1.050 euros al mes”.

El asesor recuerda que, aunque se trate de un empleo estable, el impacto en la base reguladora —clave para la pensión final— es limitado, ya que cotizar por el salario mínimo genera bases relativamente bajas.

Escenario B: vivir con el subsidio

El segundo escenario es, según Méndez, el que rompe todos los esquemas. La mujer, por ser mayor de 52 años, podría acogerse al subsidio estatal y recibir 480 euros mensuales. Sin embargo, lo importante no es la cuantía que ella recibe, sino lo que el Estado cotiza por ella.

“Lo relevante es la base de cotización, no el dinero que cobras”, recalca Méndez en el vídeo. Y ahí llega el detalle clave: mientras trabaja, cotiza poco más de 1.200 euros; pero con el subsidio, el Estado cotiza 1.726,50 euros mensuales, es decir, unos 500 euros más de lo que ella cotiza trabajando.

El resultado, según sus cálculos, es contundente. Asegura que si pasa los próximos 12 años con el subsidio, al jubilarse cobraría unos 1.411 euros al mes, casi 400 euros más que si permaneciera en su empleo.

“¿A qué te está obligando el sistema?”

La reflexión final de Méndez es la que ha generado más debate: “El mensaje es claro: no trabajes, parasita”. Con esta frase provocadora — como una crítica al sistema, no a la persona—, cuestiona que un mecanismo público pueda incentivar económicamente dejar de trabajar. Méndez concluye advirtiendo que la mentalidad financiera es clave para no caer en dinámicas que, según él, “te hacen formar parte del juego, pero no dirigirlo”.

Las reacciones no se han hecho esperar. Muchos usuarios consideran inviable vivir con menos de 500 euros al mes durante 12 años, mientras otros señalan el dilema ético: ¿es correcto acogerse a ayudas si se tiene empleo, sabiendo que son fondos públicos?