A prisión una mujer que ocultó su boda en Madrid por la iglesia y cobró 311.641 euros de pensión de viudedad

El 30 de agosto de 2003, una mujer que estaba percibiendo una pensión de viudedad se casó en Santorcaz (Madrid). Lo que la ley ordena es que tras contraer matrimonio se debe comunicar esa variación en el estado civil a la Seguridad Social para dejar de cobrar la pensión.

Sin embargo, lo que la mujer hizo fue no inscribir el matrimonio en el Registro Civil para poder ocultarlo y continuar recibiendo la pensión de viudedad. En octubre de 2019, se inició un procedimiento judicial que propició que la Policía pusiera en conocimiento del Instituto Nacional de la Seguridad Social lo ocurrido y el pago de la pensión se suspendiera.

Tal y como recoge Confilegal, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dictado sentencia y ha condenado a dos años de prisión a la mujer que ocultó su boda, quien había obtenido 311.641 euros de pensión de viudedad de forma indebida.

En concreto, el Alto Tribunal ha condenado a la mujer a devolver esos 311.641 euros indebidamente cobrados más los intereses (correspondientes al interés legal del dinero más 2 puntos) y le ha impuesto una multa de otros 311.641 euros. En consecuencia, tendrá que pagar un total de 623.282 euros.

Como ya se ha mencionado, el Tribunal Supremo en su sentencia, también ha condenado a la mujer a dos años de cárcel y, además, la ha inhabilitado para el derecho de sufragio pasivo (es decir, poder presentarse como candidata a procesos electorales) también durante dos años.

La condenada había alegado que la boda no fue un matrimonio real sino una unión "de compromiso" para contentar a los familiares. Esa falta de voluntad explicaría, según la mujer, que el matrimonio no hubiera sido inscrito en el Registro Civil.

Pero los cinco magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo rechazaron ese razonamiento argumentando, entre otras cosas, que la pareja tuvo dos hijas después de pasar por el altar.