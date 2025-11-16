Antonia Navarro, jubilada: "Cuando me jubilé a los 65 años, me quedó una miseria de 600 euros. Me ha venido una depresión tremenda"

La jubilación debería ser sinónimo de descanso, pero para muchas personas mayores en España se ha convertido en una etapa de lucha constante por llegar a fin de mes. Es el caso de Antonia Navarro, una mujer de más de 70 años que contó su historia en el programa Y ahora Sonsoles, visiblemente emocionada.

“A mí, al jubilarme, me quitaron la vida; mi trabajo siempre me ha encantado. Me caí a los 60 años y mis nietos tuvieron que ayudarme para poder comer, con 460 euros del SEPE. Y cuando me jubilé a los 65 años, me quedó una miseria de 600 euros. He estado toda la vida trabajando, para cotizar los 35 años, y la miseria que me han dejado ahora es una pena. Me ha venido una depresión tremenda. Me he venido abajo y desde la pandemia estoy hecha polvo”, confesó.

Su testimonio refleja la realidad de miles de pensionistas que, tras décadas de trabajo, perciben pensiones insuficientes para cubrir los gastos más básicos. A Antonia no le falta energía ni voluntad: lo que le faltan son oportunidades. “Me encantaría trabajar y tener una mejor economía, porque no llego a fin de mes. A mí no me importaría trabajar de telefonista, dependienta o en una oficina”, asegura, dispuesta a volver al mercado laboral pese a su edad.

En el mismo programa, también se conoció la historia de Ángel Martín, otro jubilado que decidió reinventarse para sobrevivir a la jubilación. “Me quedaban 850 euros de pensión y me hice autónomo. Ahora, gano 3.500 euros con una excavadora”, contó.

Ambos casos resumen una realidad que va más allá de las estadísticas: en España, miles de jubilados están volviendo a trabajar o buscando empleo para complementar pensiones que no cubren ni el alquiler ni la cesta básica. Historias como la de Antonia son un recordatorio de que, para muchos, el final de la vida laboral no trae tranquilidad, sino incertidumbre.