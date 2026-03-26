Juan Gimeno, economista: "No podemos sostener prácticamente nada sin inmigrantes, todos los imperios han caído cuando cae la población"

Este fin de semana, el líder de Vox, Santiago Abascal, durante su intervención en la Conferencia Política de Acción Conservadora celebrada en Budapest (Hungría), prometió que si su formación política llega a la Moncloa harán deportaciones "masivas" de todos los inmigrantes los que entren ilegalmente a España y "endurecerán" los criterios para obtener la nacionalidad española.

Sin embargo, la deportación masiva de inmigrantes podría ocasionar un grave daño económico a España. Según el estudio 'España ante el reto migratorio: dos futuros posibles', elaborado por la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia, España perdería 63.000 médicos especialistas y 32.000 aulas de Educación Primaria en un escenario de baja migración de aquí a 2075.

En la investigación se han comparado dos escenarios basados en proyecciones demográficas: uno en el que los flujos migratorios se mantienen en niveles similares a los actuales y otro en el que los flujos migratorios bajan un 30%.

En el segundo supuesto, más allá de perder esos médicos y esos centros educativos, el PIB sería un 22% menor, se produciría la destrucción de nueve millones de puestos de trabajo y la población española se reduciría más de un 20%, descendiendo hasta los 40 millones de habitantes.

"El 50% de nuestro crecimiento se explica porque han entrado personas"

A esa dependencia económica de los inmigrantes se ha referido en una entrevista en el podcast Hora 25 de los negocios, de la Cadena Ser, el exrector de la UNED y miembro de Economistas Frente a la Crisis, Juan Gimeno.

El experto ha asegurado que "la mayoría de la población inmigrante aporta más al estado de bienestar de que lo que recibe. Suelen ser, en su mayoría, gente joven que apenas requiere, por ejemplo, gasto sanitario. En la parte educativa, cuando empiezan a crecer, lo que están haciendo es sostener escuelas en muchos lugares".

De hecho, el exrector de la UNED ha alertado de que si los inmigrantes decidieran abandonar España, la situación sería muy complicada. "El 50% de nuestro crecimiento se explica porque han entrado personas", ha subrayado Gimeno.

"No podemos sostener prácticamente nada sin inmigrantes, todos los imperios han caído cuando cae la población. La población es un dato fundamental y estamos en lo que se llama un invierno demográfico en el que la tendencia natural en los países europeos es que hay menos nacimientos que el crecimiento que necesitaríamos", ha recordado el experto.

El debate de la regularización de inmigrantes

Tras el acuerdo del PSOE y Podemos para llevar a cabo una regularización extraordinaria de medio millón de inmigrantes, el debate sobre si la medida es acertada o no se ha convertido en uno de los principales temas de conversación durante las últimas semanas.

Sin embargo, para el miembro de Economistas Frente a la Crisis no hay debate. Las regularizaciones deberían convertirse en algo habitual para que los inmigrantes puedan aportar al sistema.

"Ahora la pregunta es por qué hacemos regularizaciones extraordinarias y no las convertimos en ordinarias. Toda esa población inmigrante que entra debería poder regularizarse fácilmente como algo normal", ha expresado Juan Gimeno.

Al respecto, el experto ha argumentado que "ese tiempo que no están regularizados es una situación absurda en la que no pueden ser contratados, no pueden tener derecho a muchas prestaciones porque tienen que acreditar cosas que no pueden acreditar, no tienen posibilidad de ser contratados en blanco y lo son en negro (con lo cual se favorece la economía sumergida y la explotación)".

"No solo hay que hacer regularizaciones extraordinarias sino que debería ser lo ordinario. Habría que regularizar automáticamente a toda aquella persona que tenga una posibilidad de trabajar para facilitar la desaparición de la economía sumergida y que el saldo del estado de bienestar sea claramente positivo", ha resaltado Gimeno.