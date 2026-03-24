Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
La factura a Vox de los asesores de Abascal en el punto de mira: casi 1,3 millones en un año
Política
Política

La factura a Vox de los asesores de Abascal en el punto de mira: casi 1,3 millones en un año

El ex vicepresidente de la Junta de Castilla y León, y uno de los críticos a la cúpula, Juan García-Gallardo había denunciado que existe una "galaxia de sociedades mercantiles" de dos familias en la formación: los "Ariza" y los "Méndez-Monasterio". Este es su impacto en la contabilidad interna de Bambú, según adelanta 'El País'.

Antón Parada
Antón Parada
El presidente de Vox, Santiago Abascal, en una imagen de archivo durante un mitin de las pasadas elecciones en Castilla y León, en Zamora.
El presidente de Vox, Santiago Abascal, en una imagen de archivo durante un mitin de las pasadas elecciones en Castilla y León, en Zamora.Paloma V. Escarpa / Europa Press via Getty Images

Continúa el fuego cruzado en el marco de la suerte de 'boda roja' que ha estallado en la calle Bambú. La pasada semana, el ex vicepresidente de la Junta de Castilla y León y uno de los críticos a la cúpula de Santiago Abascal en Vox, Juan García-Gallardo, entraba con todo en la serie de denuncias que están haciendo algunos altos cargos o dirigentes que han sido apartados o directamente purgados. Señaló directamente a Abascal, acusándole de "embolsarse un tercer sueldo" de 60.000 euros en la cuenta de su esposa, en concepto de "presuntos servicios de consultoría" y a través de "un proveedor" del partido.

En esa misma entrevista en El Mundo, García-Gallardo iba más allá y advertía de una "galaxia de sociedades mercantiles" de dos familias que se estaban beneficiando del flujo de dinero que entra en la formación: los "Ariza" y los "Méndez-Monasterio". Se refería a los dos principales asesores del propio Santiago Abascal. El crítico —también defensa legal de José Ángel Antelo, otro apartado y expedientado en Vox— indicó que "estas sociedades, en principio, son independientes, pero todas forman una especie de parapartido que está detrayendo y parasitando los recursos económicos de Vox".

Este martes, El País ha puesto cifras a lo que denunció García-Gallardo. En una exclusiva en la que cita a fuentes conocedoras de la contabilidad interna de Vox, se expone que el conglomerado de empresas de los asesores Gabriel Ariza y Kiko Méndez-Monasterio —a través de Tizona Comunicación— facturó cerca de 1,3 millones de euros. En solo un año. 

A todo esto hay que sumarle también una cantidad superior al medio millón de euros que percibió en 2019 por la prestación de servicios de carácter genérico. Fue una cuestión que provocó que el Tribunal de Cuentas citase a declarar al tesorero y al gerente de la formación ultra para dar explicaciones. También, pero desde 2024 y según lo que publicó El Confidencial, esa firma recibe una cuantía de 22.145 euros más IVA. Al mes.

Los asesores en el punto de mira de los críticos: ¿quiénes son los Ariza y los Méndez-Monasterio?

En este sentido, y según la mencionada información de El País, uno de estos asesores es Gabriel Ariza, quien a su vez es hijo del empresario Julio Ariza. Este último es conocido por controlar el canal de ultraderecha El Toro TV. Su padre fue condenado por la quiebra "culpable" del grupo Intereconomía y también está en la lista de morosos que publica anualmente el Ministerio de Hacienda. Sus deudas superan los 20 millones de euros.

Por otro lado, el segundo asesor es Kiko Méndez-Monasterio, exdirector de La Gaceta, otro diario clave de ese espectro de la derecha ultraconservadora. También trabaja para el grupo mediático de los Ariza.

Vox se defiende y saca pecho del "inmejorable" trabajo de Tizona Comunicación

Desde Bambú la respuesta no se ha hecho de rogar. En un inicio, ya habían trasladado a El País que "las cuentas del partido, y el trabajo de todos nuestros proveedores, están auditados por el Tribunal de Cuentas", pero este martes han emitido un comunicado en el que ahondan en ese argumento, señalando que los contratos y los servicios prestados por Tizona Comunicación a Vox han sido auditados por dicho organismo contable, sin que se haya señalado ninguna irregularidad en dicha contratación externa. Una cuestión que también subrayan que ha ocurrido con mismo desenlace en el resto de proveedores de Vox.

Mas no solo eso. Vox no ha defendido solo sus cuentas, sino que también ha sacado pecho del que describen "inmejorable" trabajo de Tizona Comunicación e incluso han aprovechado para agradecer a los directivos de esta consultora lo conseguido en términos electorales, en referencia a las elecciones generales del 2019, donde la formación se aupó a los 52 escaños. También han deslizado que es la misma empresa ganadora de los premios de comunicación política Napolitan Victory Awards.

En esa serie de justificaciones, desde Vox ponen el foco en la etapa posterior a los comicios a la Junta de Andalucía del 2018, cuando encargaron a esa firma la tarea de "estructurar la carrera política" con la vista puesta ya en las generales del siguiente año. En ese comunicado se alude a la maratón electoral que se venía encima con otras dos convocatorias generales, pero también las municipales o los comicios europeos.

¿Qué trabajos hizo Tizona Comunicación para Vox? Según la propia formación, entre 2019 y 2020, una plantilla de entre 20 y 25 profesionales —algunos incorporados a la formación después— se ocupó de las tareas del siguiente listado: 

  • Servicios de asesoría en comunicación.
  • Diseño y producción de materiales audiovisuales.
  • Gestión de la página web de Vox.
  • Entrega a los cargos de Vox de resúmenes diarios de prensa.
  • Formación de candidatos en oratoria, entrevistas y debates electorales.
  • Redacción de posicionamientos políticos.
  • Análisis estratégicos y geopolíticos y la redacción de discursos para los cargos y candidatos.
  • Gestión de las redes sociales y la asesoría de los portavoces en los parlamentos autonómicos y ayuntamientos.
  • Campañas de relaciones exteriores y la presencia del partido en el ámbito internacional, pero Vox remarca que durante el primer año que tuvieron presencia institucional.
Antón Parada
Antón Parada
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad en El HuffPost, donde cada día realizo un seguimiento de todo lo que está pasando y marcando la jornada, con el único objetivo y árdua tarea de trasmitírselo a nuestros lectores de una forma en la que conozcan el contexto y el trasfondo más allá de un mero titular. Es decir, para que tu cuñado no pueda colártela otra vez.

 

Sobre qué temas escribo

Aunque en el día a día acabe escribiendo de cualquier cosa que suceda en el mundo, “puede que me recuerdes” de algunas temáticas que suelen quitarme el sueño con especial frecuencia. Me gusta escribir de política internacional, sobre todo cuando esta es eufemismo de atroces injusticias contra los derechos humanos o el medio ambiente, así como para acercar causas sociales que pasarían inadvertidas (la siguiente podría ser la tuya, así que escríbeme). La morriña también me devuelve en ocasiones a Galicia, sobre todo para que sus historias no se pierdan en el camino a la meseta.

 

Mi trayectoria

Antes de llegar a El HuffPost en 2021, fui periodista en La Voz de Galicia durante cinco años. En aquella etapa también pasé por los micrófonos de ‘Radio Voz’, en distintos programas radiofónicos. Y, aunque parezca poco probable, bebía más café que en la actualidad.


Soy de Ribeira, una bella localidad coruñesa que probablemente recuerdes del marisco, las páginas de sucesos o de personalidades de las que solemos presumir (tenemos a la triplista olímpica Ana Peleteiro y a una de las Tanxugueiras).


Aunque bromeo con que soy doctorado en Periodismo Gonzo, en realidad solo soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), pero, eso sí, tengo la orla de la misma tienda que la que se la hizo al rey Felipe VI. Aquellos años en Madrid me sirvieron para conocer la ciudad, pero también para entender que el mercado de la vivienda aún podía ir a peor. Ah, también tengo otra identidad secreta bajo la que hago rap o escribo poesía y que solo revelé en la redacción para que me dejasen entrevistar a artistas.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

TERRITORIO PARADORES

Más de Política

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos