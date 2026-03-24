La factura a Vox de los asesores de Abascal en el punto de mira: casi 1,3 millones en un año

El presidente de Vox, Santiago Abascal, en una imagen de archivo durante un mitin de las pasadas elecciones en Castilla y León, en Zamora.

Continúa el fuego cruzado en el marco de la suerte de 'boda roja' que ha estallado en la calle Bambú. La pasada semana, el ex vicepresidente de la Junta de Castilla y León y uno de los críticos a la cúpula de Santiago Abascal en Vox, Juan García-Gallardo, entraba con todo en la serie de denuncias que están haciendo algunos altos cargos o dirigentes que han sido apartados o directamente purgados. Señaló directamente a Abascal, acusándole de "embolsarse un tercer sueldo" de 60.000 euros en la cuenta de su esposa, en concepto de "presuntos servicios de consultoría" y a través de "un proveedor" del partido.

En esa misma entrevista en El Mundo, García-Gallardo iba más allá y advertía de una "galaxia de sociedades mercantiles" de dos familias que se estaban beneficiando del flujo de dinero que entra en la formación: los "Ariza" y los "Méndez-Monasterio". Se refería a los dos principales asesores del propio Santiago Abascal. El crítico —también defensa legal de José Ángel Antelo, otro apartado y expedientado en Vox— indicó que "estas sociedades, en principio, son independientes, pero todas forman una especie de parapartido que está detrayendo y parasitando los recursos económicos de Vox".

Este martes, El País ha puesto cifras a lo que denunció García-Gallardo. En una exclusiva en la que cita a fuentes conocedoras de la contabilidad interna de Vox, se expone que el conglomerado de empresas de los asesores Gabriel Ariza y Kiko Méndez-Monasterio —a través de Tizona Comunicación— facturó cerca de 1,3 millones de euros. En solo un año.

A todo esto hay que sumarle también una cantidad superior al medio millón de euros que percibió en 2019 por la prestación de servicios de carácter genérico. Fue una cuestión que provocó que el Tribunal de Cuentas citase a declarar al tesorero y al gerente de la formación ultra para dar explicaciones. También, pero desde 2024 y según lo que publicó El Confidencial, esa firma recibe una cuantía de 22.145 euros más IVA. Al mes.

Los asesores en el punto de mira de los críticos: ¿quiénes son los Ariza y los Méndez-Monasterio?

En este sentido, y según la mencionada información de El País, uno de estos asesores es Gabriel Ariza, quien a su vez es hijo del empresario Julio Ariza. Este último es conocido por controlar el canal de ultraderecha El Toro TV. Su padre fue condenado por la quiebra "culpable" del grupo Intereconomía y también está en la lista de morosos que publica anualmente el Ministerio de Hacienda. Sus deudas superan los 20 millones de euros.

Por otro lado, el segundo asesor es Kiko Méndez-Monasterio, exdirector de La Gaceta, otro diario clave de ese espectro de la derecha ultraconservadora. También trabaja para el grupo mediático de los Ariza.

Vox se defiende y saca pecho del "inmejorable" trabajo de Tizona Comunicación

Desde Bambú la respuesta no se ha hecho de rogar. En un inicio, ya habían trasladado a El País que "las cuentas del partido, y el trabajo de todos nuestros proveedores, están auditados por el Tribunal de Cuentas", pero este martes han emitido un comunicado en el que ahondan en ese argumento, señalando que los contratos y los servicios prestados por Tizona Comunicación a Vox han sido auditados por dicho organismo contable, sin que se haya señalado ninguna irregularidad en dicha contratación externa. Una cuestión que también subrayan que ha ocurrido con mismo desenlace en el resto de proveedores de Vox.

Mas no solo eso. Vox no ha defendido solo sus cuentas, sino que también ha sacado pecho del que describen "inmejorable" trabajo de Tizona Comunicación e incluso han aprovechado para agradecer a los directivos de esta consultora lo conseguido en términos electorales, en referencia a las elecciones generales del 2019, donde la formación se aupó a los 52 escaños. También han deslizado que es la misma empresa ganadora de los premios de comunicación política Napolitan Victory Awards.

En esa serie de justificaciones, desde Vox ponen el foco en la etapa posterior a los comicios a la Junta de Andalucía del 2018, cuando encargaron a esa firma la tarea de "estructurar la carrera política" con la vista puesta ya en las generales del siguiente año. En ese comunicado se alude a la maratón electoral que se venía encima con otras dos convocatorias generales, pero también las municipales o los comicios europeos.

¿Qué trabajos hizo Tizona Comunicación para Vox? Según la propia formación, entre 2019 y 2020, una plantilla de entre 20 y 25 profesionales —algunos incorporados a la formación después— se ocupó de las tareas del siguiente listado:

Servicios de asesoría en comunicación.

Diseño y producción de materiales audiovisuales.

Gestión de la página web de Vox.

Entrega a los cargos de Vox de resúmenes diarios de prensa.

Formación de candidatos en oratoria, entrevistas y debates electorales.

Redacción de posicionamientos políticos.

Análisis estratégicos y geopolíticos y la redacción de discursos para los cargos y candidatos.

Gestión de las redes sociales y la asesoría de los portavoces en los parlamentos autonómicos y ayuntamientos.

Campañas de relaciones exteriores y la presencia del partido en el ámbito internacional, pero Vox remarca que durante el primer año que tuvieron presencia institucional.