Las 10 cosas que se podrían hacer con el dinero de Larry Ellison, el nuevo hombre más rico del mundo

Para la gran mayoría del público general, el nombre de Larry Ellison (81%) no les dice gran cosa. Sin embargo, este 10 de septiembre de 2025, este milmillonario se ha convertido en el hombre más rico del mundo, superando a Elon Musk alrededor de las 17:00 de este miércoles, gracias a una subida explosiva en bolsa de las acciones de Oracle, empresa de la que fue CEO y de la que posee 1.158 millones de acciones (cerca del 42% del total).

El crecimiento de la compañía, una de las más importantes del mundo en el sector tecnológico, especializada en el desarrollo de software, hardware y servicios para empresas, se ha producido gracias al anuncio de varios acuerdos con firmas como Meta, OpenAI o xAI, por valor de casi 500.000 millones de dólares.

Debido a esto, las acciones de Oracle se han disparado más de un 42% a media tarde en Wall Street, de forma que su acción se ha incrementado hasta el máximo histórico de 341 dólares. Todo esto ha permitido a Ellison superar al fundador de Tesla y CEO de X, Elon Musk, por unos pocos miles de millones de dólares, con sus 393.000 millones de dólares, frente a los 385.000 millones de Musk.

Y a lo más curiosos, se les viene una pregunta a la cabeza: ¿qué se podría hacer con semejante cantidad de dinero? Aquí les dejamos algunas sugerencias:

¿Qué se puede hacer con 393.000 millones de dólares?

En primer lugar y para poner en perspectiva la monstruosa cantidad de dinero que supone esta cifra, Ellison se ubicaría dentro de las 30 economías más grandes del mundo, superando el PIB de países como Sudáfrica, Colombia o Chile, entre otros muchos. Pero, en ejemplos prácticos, ¿qué podría comprar con esta cantidad económica?

1. Si tuviera una relación cercana con Milei podría echarle un cable, ya que podría saldar la deuda externa de Argentina por completo , cifrada en unos 370.000 millones de dólares actualmente.

2. Si, por el contrario, quiere hacerse 'amigo' de Mónica García, podría subvencionar la Sanidad española de forma íntegra durante dos años , ya que esta cifra duplica el presupuesto de Sanidad anualmente.

, ya que esta cifra duplica el presupuesto de Sanidad anualmente. 3. En el caso de que quisiera introducirse en el mercado inmobiliario, Ellison tendría la posibilidad de comprar todas las casas de Nueva York, valoradas en unos 350.000 millones de dólares, o también, comprar siete millones de apartamentos en Madrid, que tienen un coste medio de 55.000€ (aunque actualmente en la capital de España solo hay 2,8 millones).

4. Si su pasión fueran los coches de lujo, Ellison podría comprar más de seis millones de Ferrari , a un precio medio de 65.000 dólares cada uno.

, a un precio medio de 65.000 dólares cada uno. 5. No se le conocen grandes inquietudes deportivas pero aquí le dejamos dos opciones: comprar todos los equipos de la NFL, NBA y Premier League , y aún así le quedaría dinero; o por el contrario, si confiamos en la inmortalidad (como apunta Putin), podría contratar a Messi durante 2.620 temporadas (si le mantiene su sueldo actual en Inter Miami, de 150 millones de dólares al año).

6. En el caso de que tenga intereses astronómicos, podría financiar la NASA durante cinco años completos, ya que el presupuesto de la Agencia estadounidense tiene un coste anual de 70.000 millones de dólares. O por otro lado, si pretende cambiar de sector, podría vender todas sus acciones y comprar Apple, Tesla y Netflix juntas.

7. Pero si se vuelve una persona altruista y filántropa, siempre podría regalar un iPhone 15 a la mitad de europeos, ya que tiene un coste medio de unos 1.000 dólares, en cambio, si prefiere satisfacer las necesidades musicales de la mitad de la población mundial, podría hacerlo, ya que tendría el dinero suficiente para pagar Spotify Premium a cerca de 4.000 millones de personas.

8. En el campo aeronáutico también tiene un gran filón: podría comprar 560.000 aviones comerciales Boeing 737 , a un coste de unos 70 millones de dólares cada uno.

, a un coste de unos 70 millones de dólares cada uno. 9. Si finalmente se decanta por el fútbol pero no tiene interés en contratar a Messi durante dos milenios y medio, podría financiar la Champions League (un coste medio de 3.000 millones de euros al año) durante un siglo o bien pagar todos los costes de 65 Mundiales de fútbol.

10. Y por último, si quisiera pasar a la historia, Ellison podría asumir el presupuesto de la ONU (19.000 millones al año) durante 20 años.