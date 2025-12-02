María José, abogada, tras ver lo que le va a quedar de pensión: "Inviable subsistir con esos 480 euros al mes"

La vida profesional de un abogado, si hay que fiarse de lo que se ve en las series y en las películas made in Hollywood, se presumen llenas de emociones, de momentos épicos en los tribunales y de largas noches en vela, con litros de café en vena, para encontrarse con el detalle que no había visto nadie para, milagrosamente, salvar a su cliente de ir a prisión.

Sin embargo, cuando uno apaga la televisión y se da de bruces con el mundo real, lo que en la pantalla es glamur, bufetes de abogados de alto copete y unos sueldos de ensueño, en España parece ciencia ficción. Por no hablar del día en el que a un abogado se le pasa por la cabeza la idea de colgar la toga. Porque no hay nada ni nadie que los prepare para el instante en el que tienen que ver el veredicto final: comprobar qué pensión les queda.

De hecho, calcular la pensión se ha vuelto en trámite de riesgo para los abogados que se aproximan al momento de jubilarse. El caso de María José Hípola, que forma parte del movimiento de abogados y procuradores J2, no dudó en contarlo en El Programa de Ana Rosa. Según su narración, cogió una calculadora, hizo un repaso de sus años cotizados y descubrió que lo que iba a cobrar de pensión era imposible para vivir una vida digna: 480 euros al mes. Esa cifra la dejó descolocada: "No creo que pueda jubilarme a los 65 años, ni por asomo”, aseguró la abogada, que subrayó que su situación no era única y que afecta a muchos más compañeros de profesión.

La explicación de esa pensión tan baja no está en su trayectoria profesional sino en el sistema en el que cotiza. Ella y muchos compañeros no están incluidos en el Régimen de Trabajadores Autónomos sino que cotizan obligatoriamente en la mutualidad de la abogacía. Una situación que se agrava más cuando eso significa que la revalorización de su pensión será prácticamente inexistente: “Yo cobraría esa pensión a lo largo de toda mi jubilación, hasta que me muera”, denunció en el programa.

Insistió también en que lo más preocupante no es su caso personal sino la situación de los compañeros que están en la recta final de su carrera, en especial los pertenecientes a la generación del baby boom. Según explicó, estos profesionales solo tienen 2 opciones: “O seguir arrastrando la toga por los juzgados o vivir de la familia", dijo.