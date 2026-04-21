Nestlé anuncia un ERE de hasta 301 trabajadores para "adaptar la estructura de la compañía"

Nestlé va a llevar a cabo un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para un máximo de 301 trabajadores, según ha informado la compañía en un comunicado. Esto equivale a un 7% del personal de la empresa.

Habrá empleados afectados en oficinas, equipos de ventas, centros de distribución y algunos centros de producción. Los despedidos van a tener lugar en los centros de Pontecesures (Pontevedra), Sebares (Asturias), La Penilla (Cantabria), Miajadas (Cáceres), Reus (Tarragona) y Girona.

La empresa se justifica en la necesidad de "adaptar la estructura de la compañía en España al contexto de mercado". Nestlé asegura que su objetivo es "asegurar la viabilidad del negocio y generar valor a largo plazo". Actualmente cuenta con un total de 4.158 trabajadores en España.

Hay que recordar que en octubre del año pasado, la multinacional suiza ya puso en marcha un proceso para despedir a 16.000 trabajadores a nivel global. "El mundo está cambiando y Nestlé necesita cambiar más rápido. Esto incluirá tomar decisiones difíciles, pero necesarias", se justificó Philipp Navratil, consejero delegado de la compañía.

En el caso concreto de España, Nestlé ha apuntado a que los despidos se deben "a la evolución del sector", una cuestión similar a lo que señalaban desde Suiza en octubre. Algunos de los problemas que enumera son el aumento de los costes operativos, el cambio de hábitos del consumidor y el avance de la marca de distribución.

Negociación con los sindicatos

Una vez anunciado el ERE, Nestlé entra en un proceso de negociación con los sindicatos, tal y como ocurre siempre que se pone en marcha un despido colectivo.

Los representantes de los trabajadores y la empresa buscarán "medidas que minimicen el impacto en el empleo", según ha reconocido Nestlé en el comunicado. También habrá un acompañamiento a los trabajadores afectados por los despidos.

Nestlé mantiene que los despidos tienen lugar después de "un análisis exhaustivo de las estructuras operativas y la implementación de diversas medidas previas de contención de costes".