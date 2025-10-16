Criba histórica en Nestlé: el gigante suizo anuncia 16.000 despidos en todo el mundo y un ambicioso plan de ahorro

Nestlé, la mayor compañía de alimentación del mundo, ha anunciado este jueves un plan de reestructuración global que contempla la eliminación de unos 16.000 empleos en los próximos dos años, lo que representa cerca del 6% de su fuerza laboral. La medida busca responder a un entorno económico cambiante y alinear los recursos de la empresa con su nueva estrategia de crecimiento, innovación y eficiencia operativa.

"El mundo está cambiando y Nestlé necesita cambiar más rápido. Esto incluirá tomar decisiones difíciles, pero necesarias, para reducir la plantilla en los próximos dos años", ha explicado Philipp Navratil, consejero delegado de la compañía desde septiembre, tras el cese de Laurent Freixe por infringir el código de conducta empresarial.

Del total de recortes, unos 12.000 puestos corresponden a funciones administrativas en distintas geografías. Esta reducción permitirá alcanzar un ahorro anual de 1.000 millones de francos suizos (1.076 millones de euros) para 2027, el doble del plan inicial. Además, la empresa prevé eliminar unos 4.000 puestos adicionales vinculados a procesos de productividad en áreas de fabricación y cadena de suministro.

"Junto con otras medidas, estamos trabajando para reducir sustancialmente nuestros costes y hoy estamos aumentando nuestro objetivo de ahorro a 3.000 millones de francos suizos para finales de 2027", ha destacado Navratil, quien ha defendido estas decisiones como clave para "asegurar el futuro de Nestlé" y mejorar su competitividad global.

En paralelo, la compañía ha definido nuevas prioridades estratégicas, centradas en una asignación de capital más selectiva, mayor inversión en innovación, y un conocimiento más profundo del consumidor. "Seremos rigurosos en nuestro enfoque de asignación de recursos, priorizando las oportunidades y los negocios con mayor potencial de rentabilidad", ha afirmado el CEO. "

Estamos fomentando una cultura que adopta una mentalidad de rendimiento, que no acepta perder cuota de mercado y donde ganar es recompensado", ha aseverado.

Resultados mixtos en 2025

En cuanto a sus resultados financieros, Nestlé ha informado que, entre enero y septiembre de 2025, alcanzó unas ventas de 65.869 millones de francos suizos (70.880 millones de euros), lo que representa una caída del 1,9% en términos absolutos. No obstante, en términos orgánicos, que excluyen el impacto de los tipos de cambio, las ventas crecieron un 3,3%, con un incremento del 2,8% en precios.

Por regiones, América registró una caída del 4,8% en ingresos, mientras que Europa y Asia crecieron un 2,6% y un 2,5%, respectivamente. En cuanto a líneas de negocio, las ventas de Nespresso subieron un 2,6%, mientras que Nestlé Health Science retrocedió un 1,4% y el segmento de aguas y bebidas premium cayó un 0,4%.

Solo en el tercer trimestre, las ventas alcanzaron los 21.641 millones de francos (23.287 millones de euros), un 2% menos en datos absolutos, pero con un alza orgánica del 4,3%. "Impulsar el crecimiento liderado por RIG (crecimiento interno real) es nuestra prioridad número uno", ha afirmado Navratil. "Hemos incrementado la inversión para lograrlo, y los resultados están empezando a verse. Ahora debemos hacer más y actuar con mayor rapidez para acelerar nuestro crecimiento".

Nestlé espera cerrar el ejercicio con una mejora del crecimiento orgánico frente a 2024 y un margen operativo subyacente de al menos el 16%, pese al impacto negativo de los aranceles y los tipos de cambio.