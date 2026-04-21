Lo confirma la Aemet: calor veraniego, calima y tormenta en estas zonas

El tiempo se está volviendo loco en primavera. Este pasado fin de semana estuvo marcado por las altas temperaturas, más propias del verano que de comienzos de abril. En algunas provincias los termómetros llegaron a los 32ºC, y las máximas no bajaron de 25ºC en prácticamente ningún lugar de la península, salvo en el cuadrante norte.

Las temperaturas van a seguir siendo altas esta semana. Esto se debe a una masa de aire de origen subtropical que ha entrado en la península y que se mantendrá durante los próximos días.

Durante la jornada de hoy se alcanzarán los 30ºC en Extremadura y en el centro peninsular. En Andalucía y Aragón se registrarán temperaturas de 28ºC. Esto es similar a lo que va a ocurrir en buena parte de la península tanto el miércoles como el jueves: el tiempo será prácticamente veraniego en la mayor parte del país.

Pero no sólo debes estar atento al calor. La Aemet también avisa de la llegada de precipitaciones a partir de hoy, martes 21 de abril.

En concreto, se van a registrar chubascos en el norte de la península. Podrían ser intensos y venir acompañados de tormenta y fuertes rachas de viento. En el resto del territorio habrá cielos despejados.

El miércoles no se esperan lluvias en ningún punto del país, pero el jueves regresarán los chubascos tormentosos en el oeste.

En cuanto al tiempo durante el fin de semana, es probable que las máximas estén por encima de los 25ºC en el centro y el sur peninsular, aunque no está tan claro que se alcancen los 30ºC más allá de Extremadura y algunas zonas de Aragón. Habrá chubascos en el interior de la península.

La Aemet también advierte de un episodio de calima que va a afectar, sobre todo, a las provincias situadas en el oeste. Los cielos estarán cubiertos por las partículas de polvo en suspensión, sobre todo en la jornada del martes.

No guardes la manga corta: será una primavera calurosa

La primavera ha arrancado con fuerza. Estas temperaturas que alcanzan o superan los 30ºC no son habituales para la época del año. De hecho, resultan más propias de un mes de junio. Si eres de los que sufren por el calor, debes saber que es muy probable que el resto de la primavera sea también muy cálida.

Ya lo señaló la Aemet en sus previsiones estacionales, cuando prefijo que la primavera sería más calurosa de lo normal. Aún puede registrarte algún episodio frío, y esto no quita que se produzcan lluvias como las de esta semana, pero parece que el conjunto de la estación será cálido en gran parte del país.