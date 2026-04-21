Isaías Lafuente pide "respeto" a María Corina Machado tras esta frase sobre las elecciones en España

El periodista Isaías Lafuente ha dicho 'basta' ante los comentarios de la opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, sobre las elecciones de España que, salvo sorpresa, se celebrarán el próximo año.

Machado ha deseado este lunes en un acto que España "pueda tener muy pronto la oportunidad de tener unas elecciones impecables" que permitan "la expresión de una nación que avanza y que acompaña la causa democrática en Hispanoamérica".

Unas palabras que ha dicho en un encuentro organizado por Nueva Economía Fórum y que no ha querido matizar después. La opositora venezolana ha estado unos días en España y no se ha querido reunir con nadie del Gobierno de Pedro Sánchez.

Sí ha estado con Isabel Díaz Ayuso, con José Luis Martínez-Almeida, con Alberto Núñez Feijóo y con Santiago Abascal, entre otros. En cuanto a los medios, este mismo martes se ha pasado por el estudio de esRadio para tener un encuentro amistoso con Federico Jiménez Losantos.

Este sábado, mientras Sánchez se reunía en Barcelona con Lula Da Silva, Gustavo Petro y Claudia Sheinbaunn, María Corina Machado recibía un homenaje en Madrid donde miles de venezolanos cantaron "fuera la mona", en referencia a Delcy Rodríguez, presidenta impuesta por Donald Trump en Venezuela tras el secuestro y puesta judicial de Nicolás Maduro por parte del Gobierno de Estados Unidos.

Lafuente, mano derecha de Carles Francino en la SER, ha leído las declaraciones de Machado sobre las elecciones en España y ha querido responder pidiendo de primeras "respeto" por el sistema democrático español.

"Señora, un respeto. Le recuerdo que todos los representantes políticos a los que ha saludado fueron elegidos en impecables comicios. Y al que no ha saludado se ha comportado impecablemente con más de 200.000 compatriotas. Así que vaya en paz, con su premio, a excretar a otro lado".