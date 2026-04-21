Guerra en Irán, en directo: última hora de las negociaciones con Donald Trump y los ataques de EEUU e Israel

La Agencia Internacional de la Energía alerta: es "la mayor crisis energética de la historia"

Fatih Birol, director de la Agencia Internacional de la Energía, ha elevado este martes el tono en una entrevista en France Inter y ha asegurado que el choque entre Irán, Estados Unidos e Israel está generando "la mayor crisis energética" jamás vivida, peor que las de 1973, 1979 y 2022 juntas.



Birol ha subrayado que el golpe es doble: al cuello de botella en el estrecho de Ormuz —por donde pasa una quinta parte del petróleo y el GNL mundiales— se suma el corte del gas ruso a Europa tras la guerra de Ucrania. Un aviso que llega después de que la Agencia Internacional de la Energía liberara en marzo un récord de 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas para tratar de contener la escalada de precios.

