Guerra en Irán, en directo: última hora de las negociaciones con Donald Trump y los ataques de EEUU e Israel
Sigue en directo la última hora de la situación en Oriente Medio, la situación del estrecho de Ormuz, las negociaciones en Pakistán y el alto el fuego de Israel en el Líbano.
Las Fuerzas Armadas iraníes están listas para dar una respuesta "inmediata y contundente" ante cualquier nueva acción hostil de sus adversarios, según ha advertido este martes un alto mando militar iraní, Ali Abdolahi, jefe del Cuartel General Jatam al Anbiya, en declaraciones recogidas por la agencia semioficial Tasnim, según recoge Reuters. Abdolahi asegura que Teherán conserva "la ventaja" sobre el terreno, también en el control del estrecho de Ormuz, y ha avisado de que no permitirá que Donald Trump construya "falsos relatos" sobre lo que está pasando en el tablero militar.
Fatih Birol, director de la Agencia Internacional de la Energía, ha elevado este martes el tono en una entrevista en France Inter y ha asegurado que el choque entre Irán, Estados Unidos e Israel está generando "la mayor crisis energética" jamás vivida, peor que las de 1973, 1979 y 2022 juntas.
Birol ha subrayado que el golpe es doble: al cuello de botella en el estrecho de Ormuz —por donde pasa una quinta parte del petróleo y el GNL mundiales— se suma el corte del gas ruso a Europa tras la guerra de Ucrania. Un aviso que llega después de que la Agencia Internacional de la Energía liberara en marzo un récord de 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas para tratar de contener la escalada de precios.
El presidente chino, Xi Jinping, ha reclamado por primera vez la reapertura del estrecho de Ormuz, un gesto que evidencia hasta qué punto el conflicto entre Estados Unidos e Irán está presionando los intereses económicos de Pekín.
Según medios estatales chinos, Xi trasladó este lunes al príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, en una conversación telefónica, que esta vía estratégica —por la que China importa hasta el 40% de su petróleo— "debe permanecer abierta a la navegación normal".
Pese a las peticiones de los países de la región para que China asuma un papel más activo, el gigante asiático se mueve con cautela, atrapado entre intereses contrapuestos. De hecho, Xi Jinping y Donald Trump tienen previsto reunirse en persona en China el próximo mes de mayo, en un viaje que fue aplazado inicialmente ante el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.
El precio del crudo se ha dado la vuelta en la sesión asiática de este martes, con los inversores pendientes de cualquier detalle sobre una posible segunda ronda de conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán. El Brent, la referencia para Europa, cede un 1,6% y se sitúa en 93,97 dólares el barril, mientras que el West Texas Intermediate, la referencia estadounidense, baja un 1,5% hasta los 86,15 dólares.
El Gobierno y, sobre todo, el Ejército paquistaní llevan semanas volcados en lograr un alto el fuego entre Washington y Teherán, y se les atribuye haber forzado a ambas partes a sentarse a negociar.
La primera ronda, celebrada en Islamabad el 11 de abril, se vio como un triunfo diplomático paquistaní: Irán envió dos aviones cargados de altos cargos y las conversaciones pasaron de los mediadores a un cara a cara entre el vicepresidente estadounidense JD Vance y el presidente del Parlamento iraní durante 21 horas en las que Vance llegó a llamar a Trump más de una decena de veces.
Vance regresó a Washington con las manos vacías, asegurando que Teherán no cedería en su programa nuclear, y los movimientos posteriores de Trump —el bloqueo naval en el estrecho de Ormuz y sus mensajes incendiarios en redes— llevaron a los iraníes a rechazar seguir negociando "bajo amenaza".
Todavía sigue sin estar claro si Irán enviará a su equipo a Islamabad, mientras Trump advertía anoche de que, si no negocian, tendrán "problemas como nunca han visto".
El alto el fuego expira este miércoles y la tensión se ha recrudecido después de que Washington asegurara el domingo haber interceptado un carguero iraní que trataba de burlar el bloqueo, con Teherán prometiendo represalias.
Pese a ello, Trump ha asegurado en Truth Social que el acuerdo con Irán llegará "relativamente rápido", ha dejado claro que el bloqueo no se levantará hasta que haya pacto y ha defendido que el acuerdo que negocia será mejor que el nuclear de 2015.
Fuentes de Reuters desmienten además que el vicepresidente JD Vance esté ya camino de Pakistán, aunque en Islamabad los preparativos para la segunda ronda siguen adelante.
Irán estudia participar en las conversaciones de paz con Estados Unidos en Pakistán, según ha confirmado este lunes a Reuters un alto cargo iraní, después de que Islamabad impulsara gestiones para poner fin al bloqueo estadounidense sobre los puertos iraníes, uno de los principales obstáculos para que Teherán vuelva a la mesa negociadora justo cuando el alto el fuego de dos semanas entra en su recta final.
La misma fuente ha matizado, sin embargo, que no hay decisión tomada, y el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchi, ha advertido de que las "continuas violaciones del alto el fuego" por parte de Washington son un escollo de primer orden. El jefe negociador iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha ido más allá y ha acusado este lunes por la noche a Donald Trump en redes sociales de estar presionando a Teherán con el bloqueo, ha rechazado negociar "bajo amenaza" y ha avisado de que Irán está preparado para "mostrar nuevas cartas en el campo de batalla".
Día número 52 tras el inicio de los ataques coordinados de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní. El pasado 28 de febrero comenzaron los bombardeos sobre objetivos militares, centros de mando y enclaves supuestamente vinculados al programa nuclear iraní, entre ellos Teherán, Isfahán y Natanz, aunque las bombas han caído también en diferentes puntos civiles e incluso en instalaciones educativas.
Irán respondió desde el primer momento con misiles y drones contra Israel y bases e intereses estadounidenses en la región, desatando una escalada que ha llevado también al cierre del estrecho de Ormuz, lo que ha generado un fuerte impacto económico global. En este directo de El HuffPost seguiremos minuto a minuto todo lo que ocurra este martes 21 de abril sobre el conflicto.