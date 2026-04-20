Donald Trump dice que "da pena" ver a España y un uruguayo que lleva allí 25 años le da una lección en un minuto

Donald Trump ha sumado una nueva crítica a España a su lista. No es nuevo para nadie que desde hace un tiempo el mandatario estadounidense siente reticencia hacia los gobernantes españoles. Aunque al país y a sus ciudadanos siempre los definió como "fantásticos", a sus dirigentes los calificó de "terribles".

Todo comenzó cuando en marzo denunció que España era el único aliado que se oponía a dedicar el 5% de su PIB al gasto en defensa. Para más inri, la reputación de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, se catapultó a nivel nacional e internacional desde que se mostrara contrario a la guerra que iniciaron EEUU e Israel con Irán. Su "no a la guerra" llegó a traspasar fronteras e hizo reaccionar a Trump, que llegó a amenazar con "cortar todo trato" con el país.

Hace unos días volvió a atacar en Truth Social, la red social de su propiedad, lanzando una crítica que no va a hacer ninguna gracia en España: "¿Alguien se ha fijado en lo mal que le va a España? Sus cifras económicas, a pesar de no contribuir prácticamente nada a la OTAN ni a su defensa militar, son absolutamente desastrosas. ¡Da mucha pena verlo!".

"Ni con todo el dinero del mundo puedes comprar esto"

Entre todas las reacciones destaca la de Gastón, un uruguayo que lleva más de 25 años construyendo su vida en España, que no ha dudado en replicar y dar una gran lección a través de un vídeo publicado en su perfil de TikTok (@gaston.inmigrante): "Este vídeo no es politiqueo porque para mí la persona que toca a España, que quiere dañar a España y a los españoles, hay que pegarle su buen zasca".

"Me da igual si son de izquierdas o de derechas, España este año va a recibir a más de 120 millones de turistas. ¿Sabes cuántos van a ir a EEUU de vacaciones? 30 [millones], cuatro veces menos", ha afirmado.

Y ha añadido, señalando el paisaje que tiene justo detrás: "España no es una superpotencia mundial, eso es verdad, tiene muchas cosas que mejorar, tampoco va como un torpedo, como muchos otros dicen aquí, pero ni con todo tu dinero del mundo, Trump, podrías llegar a comprar esto". "Esta es la verdadera calidad de vida, algo que en tu país cada vez existe mismo", ha concluido el joven uruguayo.