"La atención humana no es un recurso industrial como cualquier otro": cinco expertos denuncian el diseño de las redes sociales que engancha a los menores

Si ya es grave el abuso de redes sociales en adultos, más aún lo es en menores. Se encienden las alarmas.

El debate sobre el impacto de las redes sociales en los menores ha dado un giro. Ya no se trata solo del contenido, sino del diseño. Dos veredictos en EEUU lo dejan claro: un jurado en Nuevo México ordenó a Meta pagar 375 millones de dólares por daños a menores, y otro en Los Ángeles responsabilizó a Meta y a YouTube de fomentar la adicción en una joven, con una indemnización de 6 millones. El foco está ahora en cómo están construidas estas plataformas para retener tu atención, especialmente si eres menor.

Este cambio no es menor. Durante años, el modelo de negocio digital ha sido claro: captar tu atención, alargar el tiempo de uso y convertirlo en ingresos publicitarios. Pero cada vez más expertos cuestionan que ese modelo sea compatible con el bienestar mental.

El diseño no es neutro: así se construye la adicción

Cinco expertos consultados en distintos informes coinciden en una idea: las redes no funcionan así por casualidad. Elementos como el scroll infinito, la reproducción automática de vídeos, las notificaciones constantes y los algoritmos de recomendación no son simples decisiones técnicas. Son mecanismos diseñados para mantenerte dentro el mayor tiempo posible.

Y eso tiene consecuencias. Estos sistemas eliminan los "puntos de salida naturales". Es decir, no hay un momento claro para parar. Siempre hay otro vídeo, otra publicación, otra notificación.

La atención no es infinita



Aquí entra la neurociencia. Los especialistas recuerdan algo básico: la atención humana es limitada. No funciona como un recurso industrial que puedas explotar sin consecuencias.

La atención es clave para aprender, memorizar, tomar decisiones y relacionarte con otros. Cuando se fragmenta de forma constante, estas funciones se resienten. No es solo una cuestión de tiempo frente a la pantalla, sino de cómo ese tiempo está estructurado.

Menores: el grupo más vulnerable



El problema se agrava en adolescentes y niños. Su cerebro aún está en desarrollo, especialmente en áreas relacionadas con el autocontrol y la toma de decisiones.

Por eso, estos sistemas de recompensa —basados en estímulos rápidos y constantes— tienen un impacto mayor. No solo captan su atención: moldean sus hábitos.

Los tribunales empiezan a reconocer este punto. Las recientes sentencias apuntan a que las plataformas podrían ser responsables no solo de lo que muestran, sino de cómo lo muestran.

Sin pausas, sin límites: un entorno diseñado para no parar



Hay un contraste claro entre cómo funciona el cuerpo humano y cómo funcionan las plataformas digitales. El cuerpo necesita pausas. El sueño, por ejemplo, es una prueba diaria de que no estamos preparados para una estimulación continua. Necesitamos ritmos y límites.

Sin embargo, muchas redes sociales están diseñadas justo al contrario: sin final claro, sin interrupciones naturales, con estímulos constantes y con incentivos para volver una y otra vez. El resultado es un entorno donde parar requiere esfuerzo consciente. No está facilitado por el diseño.

Un cambio de paradigma legal y social



Las decisiones judiciales recientes pueden marcar un antes y un después. Por primera vez, se cuestiona directamente el diseño de producto como origen del problema.

Esto abre varias vías: nuevas regulaciones sobre diseño digital, mayor presión sobre las tecnológicas y posibles cambios en cómo se construyen las plataformas.

También plantea una pregunta de fondo: ¿hasta qué punto es legítimo diseñar productos para maximizar la atención cuando esa atención es limitada y esencial para el desarrollo? Una frase: "la atención humana no es un recurso industrial como cualquier otro" es un argumento científico, pero empieza a ser también un argumento legal.