Estas son las compañías que mantienen el descuento en gasolina, luz y gas por la guerra de Irán

La guerra de Irán ha aumentado el precio del petróleo, y mientras la situación del estrecho de Ormuz no se desbloquee, el precio cada vez que vayas a la gasolinera seguirá siendo caro.

Desde que comenzaron las hostilidades en Oriente Medio, el coste del barril de brent se ha mantenido cercano a los 100 dólares. Aunque de momento no ha llegado a subir de manera tan acusada como han apuntado algunos analistas, sigue siendo una gran preocupación para los conductores.

Algunas compañías pusieron en marcha descuentos en el combustible cuando empezó a subir el precio. Es, por ejemplo, el caso de Repsol, que ofrece rebajas de hasta 40 céntimos por litro para los usuarios que paguen con Waylet. Esta oferta se extenderá hasta el 3 de mayo.

Y no es la única compañía que presenta estas ventajas hasta el mes de mayo. Moeve y Naturgy han extendido sus descuentos en la gasolina, la luz y el gas: los tendrán, como mínimo, hasta el 1 de mayo.

De este modo, los conductores pueden elegir entre una amplia red de estaciones de servicio para poder ahorrar con el combustible, algo que se antoja esencial teniendo en cuenta que, incluso con la situación de Ormuz desbloqueada, el precio podría seguir siendo alto los próximos meses.

Así funcionan los descuentos de Repsol, Moeve y Naturgy

Repsol ha sido la primera compañía en anunciar que extiende sus descuentos hasta mayo. Después, le han seguido Moeve y Naturgy. Las rebajas son similares, pero conviene que las conozcas detalladamente:

Repsol: si pagas con wayler, puedes acumular descuentos de hasta 40 céntimos de euro por litro de combustible, según la tarifa contratada. Además, los trabajadores del transporte y los autónomos mantienen un descuento adicional de 5 céntimos por litro con la tarjeta Solred.

si pagas con wayler, puedes acumular descuentos de hasta 40 céntimos de euro por litro de combustible, según la tarifa contratada. Además, los trabajadores del transporte y los autónomos mantienen un descuento adicional de 5 céntimos por litro con la tarjeta Solred. Moeve: la rebaja funciona con el programa de fidelización Moeve gow, que ofrece un descuento de, como mínimo, 10 céntimos por litro de combustible. Si usas el código promocional que aparece en la aplicación de Moeve puedes añadir 2 céntimos más por litro.

la rebaja funciona con el programa de fidelización Moeve gow, que ofrece un descuento de, como mínimo, 10 céntimos por litro de combustible. Si usas el código promocional que aparece en la aplicación de Moeve puedes añadir 2 céntimos más por litro. Naturgy: en este caso tienes que acceder al Plan Multienergy de Moeve y Naturgy. Existe una opción que permite ahorro en el suministro de luz o gas y servicio de mantenimiento, esto se une al ahorro de hasta 67 céntimos por litro de carburante.

Apunta todas estas opciones, cualquiera de ellas te servirá para ahorrar gasolina en un momento en el que existe una gran incertidumbre con la situación en Oriente Medio.