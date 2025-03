Ni jubilados ni autónomos: estos son los contribuyentes que están en el punto de mira de Hacienda en 2025

La Agencia Tributaria ha dejado claro en su plan de control fiscal para 2025 que no habrá margen para el despiste. A partir de este año, Hacienda centrará sus esfuerzos en aquellos contribuyentes cuyo nivel de vida y signos externos de riqueza no encajan con los ingresos o el patrimonio que han declarado.

Según la revista francesa Equinox, Hacienda quiere reducir aún más las cifras del fraude, que ya han bajado un 80 % en la última década, pero que aún rondan los 200 millones de euros. El documento oficial, hecho público este lunes 17 de marzo, marca una línea clara: el foco ya no estará solo en los colectivos habituales, como los jubilados o los autónomos, sino en perfiles mucho más diversos y sofisticados.

Los investigadores pondrán bajo la lupa las redes familiares que esconden sus bienes tras estructuras empresariales opacas. Muchas de estas familias reparten su actividad económica entre varios miembros con el objetivo de rebajar la factura fiscal. Para Hacienda, estas maniobras ya no pasarán desapercibidas. Los técnicos se sumergirán en el entramado de sociedades pantalla para detectar al verdadero beneficiario.

La simulación de residencia en el extranjero se ha convertido en otro frente prioritario. Casos mediáticos como el de la cantante Shakira —acusada de no tributar en España entre 2012 y 2014, pese a haber pasado aquí más de 183 días al año— ilustran bien este tipo de fraude. El umbral de los 183 días sigue marcando la diferencia entre estar o no obligado a tributar como residente fiscal en España, y Hacienda no está dispuesta a que nadie se escaquee con una dirección postal en otro país.

La estrategia también incluye vigilancia sobre las neobancos y las criptomonedas, dos herramientas que algunos contribuyentes utilizan para intentar esquivar sus obligaciones fiscales. Estas plataformas, que han crecido a toda velocidad en los últimos años, estarán en el radar de la Agencia Tributaria a lo largo de todo 2025.

Para detectar a los defraudadores, los inspectores contarán con nuevos aliados. El uso de fuentes abiertas, como publicaciones en redes sociales, artículos de prensa o datos económicos, se intensificará. Ya en Francia se han usado estas pistas para descubrir casos de personas que cobraban el paro y se iban de vacaciones. Ahora, en España, también se vigilará Instagram, entre otras plataformas, para detectar incoherencias entre el tren de vida y la declaración fiscal.

Además, el Fisco ha anunciado que empezará a probar herramientas basadas en inteligencia artificial. El objetivo es aumentar la eficacia de los controles y adelantarse a los movimientos de quienes intentan burlar el sistema.