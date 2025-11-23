Prueba en ALDI una de las novedades para los amantes de comida asiática: cuesta 3,70 euros

El creador de contenido gastronómico conocido en redes sociales como @javoelgordillo, que cuenta con miles de seguidores en TikTok, plataforma social en la que habla y prueba comida de todo tipo, especialmente de supermercado y algunos locales específicos, ha probado una nueva novedad de ALDI que cuesta 3,79 euros.

Es perfecto para aquellos que adoren la comida asiática. "Esto no puede ser verdad, me acabo de encontrar esto. Kit de pan bao con pollo teriyaki y un kit de pan bao con pulled pork al Pedro Ximénez, yo esto de aquí me lo llevo, pero clarísimamente", ha pronunciado al principio del vídeo.

El primero que ha probado es el de pollo teriyaki y ha descubierto que no vienen montados, sino que hay que construirlo, dándole más autenticidad y naturalidad. "Soy muy fan de los baos. El pollito este mechado con su cebollita con el teriyaki muy al punto se lleva mi carita extra sonriente, está muy bueno", ha opinado el joven.

Por otro lado, ha probado también el del pulled pork, del cual es bastante fan: "A ver, están muy buenos, pero para mi gusto les falta potenciar la salsa esta de Pedro Ximénez y quedaría espectacular. Lo bueno es que me ha llegado relleno para los dos.

Algunos usuarios también lo han probado ya y hay opiniones divididas: "Están regulones, tirando a malos... El pan como plástico". "El pan no pinta muy bien, parece plástico", ha expresado el usuario Revol. Sin embargo, Javo ha contestado que al estar envasado al vacío "no pinta bien, yo los saqué, los hice al vapor y quedaron bien ternecitos".

"Yo los compro muchas veces, están buenísimos, compro el de pollo teriyaki, me encanta", ha defendido la usuaria @maribelera. "Nuevos no son, llevan bastante tiempo, incluso les ha dado tiempo a cambiar el packaging", ha opinado @darkbeca.