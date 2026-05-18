Angela Merkel, excanciller alemana, sobre la relación con la Rusia de Putin: "Europa no está aprovechando suficientemente su potencial diplomático"

La excanciller alemana, Angela Merkel, tiene claro cómo impulsar las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania, pero también que ella no es la adecuada.

La excanciller alemana Angela Merkel ha vuelto al centro del debate europeo sobre la guerra de Ucrania con una crítica directa a la estrategia diplomática de la Unión Europea frente a Rusia. La histórica dirigente conservadora considera que Bruselas no está utilizando toda su influencia política para intentar abrir una vía negociadora con el Kremlin y cree que Europa ha cedido demasiado espacio en ese terreno a EEUU.

“Europa no está aprovechando suficientemente su potencial diplomático”, afirmó Merkel durante una entrevista con la cadena pública alemana WDR de la que se hizo eco Politico. Sus declaraciones llegan en un momento especialmente delicado para la guerra en Ucrania, con el conflicto completamente enquistado, sin avances relevantes en el frente y con la atención internacional parcialmente desplazada hacia la escalada entre Israel e Irán.

La exlíder alemana dejó claro que sigue defendiendo el respaldo militar europeo a Kiev y el aumento de la capacidad disuasoria frente a Moscú. Pero al mismo tiempo insistió en que la diplomacia no puede desaparecer del tablero. “La diplomacia siempre ha sido la otra cara de la moneda, también durante la Guerra Fría”, recordó.

Merkel cuestiona que Europa deje toda la negociación en manos de Trump



Las palabras de Merkel llegan en plena discusión dentro de la UE sobre la posibilidad de nombrar un enviado especial europeo para negociar con Rusia y Ucrania. Tanto Moscú como Kiev han mostrado en las últimas semanas cierta apertura a aceptar mediadores internacionales, especialmente ahora que la administración de Donald Trump concentra buena parte de sus esfuerzos diplomáticos en Oriente Medio.

Para Merkel, no basta con que Washington mantenga contactos con el Kremlin. “No le basta a Trump con mantener contacto con Rusia”, afirmó. La excanciller cree que Europa debería tener una voz propia mucho más visible y coordinada.

Sin embargo, la respuesta actual de Berlín sigue siendo prudente. El actual canciller alemán, Friedrich Merz, aseguró este lunes que, por ahora, no está previsto designar a un único negociador europeo. Según explicó, las conversaciones continúan tanto dentro de la UE como en formatos más reducidos junto a Francia y Reino Unido.

Merz también quiso rebajar expectativas sobre una negociación inmediata con Moscú. “Esperamos poder reforzar la voluntad de Rusia de sentarse a negociar”, señaló. Y añadió que mientras el Kremlin no dé señales claras, no tiene sentido decidir aún quién representaría a Europa.

El fantasma del legado de Merkel y la dependencia del gas ruso



La intervención de Merkel vuelve además a colocar bajo los focos uno de los grandes debates abiertos desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en 2022: el papel que jugó Alemania durante sus 16 años de mandato en el aumento de la dependencia energética europea respecto al gas ruso.

La excanciller lleva años recibiendo críticas por haber impulsado proyectos como el gasoducto Nord Stream y por mantener una relación pragmática con Vladimir Putin pese a las tensiones crecientes con Moscú.

Aun así, precisamente esa experiencia negociadora es la que ha provocado que algunos sectores europeos hayan planteado incluso su nombre como posible mediadora o enviada especial de la UE para futuras conversaciones de paz.

Merkel confirmó que no ha recibido ninguna propuesta oficial y dejó claro que no cree demasiado en las negociaciones sin poder político real detrás. “Solo pudimos mantener esas negociaciones con Putin porque éramos jefes de gobierno”, explicó al recordar los contactos diplomáticos tras la anexión rusa de Crimea en 2014.

Los acuerdos de Minsk vuelven al debate



Las declaraciones de Merkel también han devuelto al foco los llamados acuerdos de Minsk, firmados en 2014 y 2015 con mediación alemana y francesa para intentar frenar el conflicto en el este de Ucrania tras la anexión de Crimea.

Aquellos pactos nunca lograron consolidar un alto el fuego estable. Las violaciones fueron constantes durante años y finalmente Rusia lanzó la invasión total de Ucrania en febrero de 2022.

Pese a ese fracaso, Merkel sigue defendiendo el valor de mantener abiertos canales diplomáticos incluso en escenarios de máxima tensión. Según reveló, en su última cumbre europea como canciller, en octubre de 2021, propuso crear un canal diplomático permanente entre la UE y Rusia. La iniciativa no prosperó debido a las diferencias internas entre los Estados miembros sobre cómo afrontar la relación con Moscú.

“Hay que seguir trabajando hasta encontrar una posición común”, insistió. El mensaje de Merkel llega además en un momento incómodo para Europa. La guerra entra en otra fase de desgaste, Estados Unidos monopoliza gran parte de la presión internacional y dentro de la UE siguen existiendo diferencias importantes sobre hasta dónde debe llegar el diálogo con Rusia y qué papel debe asumir Bruselas en una eventual negociación.