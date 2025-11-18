Se acabó lo de usar la palabra "dónut" a tu antojo: el Supremo falla que solo Bimbo puede utilizar la palabra

¿Qué es esta suerte de rosquilla con un agujero en el centro, esta especie de bollo como si fuera una moneda de 25 pesetas inflada y dulce? ¡Un don...! Ojo, que utilizar la palabra donut ya no será tan sencillo. El Tribunal Supremo acaba de fallar que el uso no autorizado del término con fines comerciales en España constituye una violación de los derechos de marca del Grupo Bimbo. Da igual que "dónut" figure en el diccionario de la RAE. Si quieres vender productos similares, tendréis que inventaros otro nombre.

La compañía, Grupo Bimbo, ha calificado de "victoria legal histórica" la sentencia del Alto Tribunal, que pone fin a nada más y nada menos que nueve años de litigio, después de que Bimbo Donuts Iberia denunciara a un tercero por el uso del término en el ámbito comercial.

Para la empresa, esta decisión "reconoce el renombre extraordinario, otorgándole la máxima protección legal", ya que "el uso no autorizado y descriptivo del término Donut con fines comerciales constituye una violación de los derechos de marca".

La resolución, según han detallado las mismas fuentes de la empresa, impone el cese definitivo de la parte contraria en todo uso del signo Donut en el ámbito comercial y para bollería, "asegurando la exclusividad" de la palabra al Grupo Bimbo. El original.

¿Y qué pasa ahora con los diccionarios? ¿Podrán venderse si contienen la palabra dónut? ¿Es eso un fin comercial? El Grupo Bimbo ha señalado que el Supremo destaca que "la incorporación de una marca a los diccionarios de la lengua, y su uso coloquial, no comporta una pérdida o limitación de los derechos de exclusiva marcaria de su titular, que deben ser respetados en el comercio en todo caso".

Según la RAE, dónut es una "pieza esponjosa de repostería en forma de rosca, frita y generalmente glaseada o cubierta de chocolate". Es posible que ahora la RAE tenga que añadir al final... "del Grupo Bimbo".