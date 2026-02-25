Deja de regar tus plantas una vez por semana: un experto con 6.000 plantas en casa explica el truco para saber cuándo necesitan agua de verdad

No todas las plantas se riegan igual. Algunas necesitan más agua; como los helechos, las calateas o las calas; mientras que otras requieren de menos cuidado, como pueden ser los cactus, las suculentas o la planta de Jade. Sin embargo, conocer el momento y la frecuencia exacta, en ocasiones, puede resultar una tarea bastante complicada.

Un mito bastante arraigado en este sentido es que las plantas de interior deben de regarse cada semana, algo que, aunque para algunas puede funcionar, para otras puede ser bastante contraproducente. En vez de ello, Jonny Balchandani, quien cuenta con entre 5.000 y 6.000 plantas en su casa, recomienda poner en práctica otro método.

"Mete el dedo en la tierra antes de regar. Si al sacarlo encuentras tierra pegada, no toques la planta. El mismo principio se aplica con el palillo", señala el experto, quien se dedica a subir videos en las redes sociales explicando a sus seguidores algunos trucos para la jardinería, al medio británico Independent.

"Si sacas el dedo y apenas hay tierra, o ninguna, está completamente seco. Entonces, mójalo bien, déjalo escurrir y devuélvelo a su lugar", agrega. "Hay casos de riego excesivo, como cuando riego demasiado con una taza pequeña, o incluso he regado una taza de más, y luego hay quienes le echan un litro al día. Si solo es una taza, no pasa nada, pero si olemos esa horrible agua estancada que ha estado en el fondo de la maceta porque no tiene agujeros de drenaje, puede que no tengamos tanta suerte", sentencia.

Un niño riega el jardin Getty Images

En el supuesto de que hayamos regado en exceso a nuestra planta, el experto aconseja sacarla de la tierra y esperar a que se seque antes de volver a reutilizarla. "Si no lo haces y está llena de mosquito, deshazte de ella", subraya Balchandani. Para ello, es importante revisar el tallo y las raíces, y comprobar si están húmedas para evitar que se pudran. En caso de que esto ocurra la mejor opción es cortar las zonas afectadas, e incluso un poquito más. Después, deja que la planta "cicatrice un poco".

Otro de los factores que repercuten en un mayor regado (o no) es la exposición solar diaria. Si la planta cuenta con muchas horas de luz lo más probable es que requiera de más agua. "Realizan la fotosíntesis. Crean azúcares y minerales beneficiosos. Transforman toda esta energía en alimento, lo que consume más agua. Si tienes tu planta de interior en un espacio más oscuro, no necesitarás agua con tanta frecuencia.

También repercute en la salud de la planta cuestiones como el tamaño de la maceta, el sustrato, las corrientes de aire y de luz o la calefacción central. Por ejemplo, en el caso de las plantas de interior o tropicales, lo recomendable es colocarla en una habitación con humedad constante, "ya que estás imitando su hábitat natural".