El secretario de Juan Carlos I, a Tejero la noche del 23-F: "¿Por qué has invocado el nombre del rey"?

Uno de los documentos desclasificados sobre el 23-F recoge en 34 folios las diferentes comunicaciones que se realizaron desde el Palacio de la Zarzuela el día del golpe de Estado y la posterior madrugada, desde que los militares entran en el Congreso hasta que el teniente coronel Tejero acepta rendirse.

El documento, elaborado por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y con el nombre "Relato de los sucesos de los días 23 y 24 de febrero", señala que el rey Juan Carlos I rápidamente conoce la entrada de militares en el Congreso porque estaba siguiendo el pleno de investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo a través de la radio.

Entre las 18.30h. y las 19.00h, el rey recibe una llamada del general Armada, puesto que éste pretende incorporarse al Palacio de la Zarzuela. Pero Juan Carlos se lo impide y le exige que se mantenga en su puesto. El objetivo era que Armada se presentara en el Congreso o ante el Rey, tras el asalto de Tejero, para proponerse como presidente, dando un aspecto de legalidad al cambio de gobierno.

Pero la negativa del rey trastoca los planes de los golpistas. A eso de las 19.00h, el general Juste habla con el secretario del rey, Sabino Fernández Campo, y le pregunta de forma insistente si Armada está en Zarzuela. Al conocer que no es así, pronuncia: "Esto cambia totalmente la situación". En consecuencia, el rey le ordena a su secretario que de ninguna manera se autorice la llegada de Armada a Zarzuela.

Mientras se suceden los acontecimientos, la casa del Rey aprueba que Juan Carlos I se dirija a los españoles a través de un mensaje en televisión y radio a eso de las 19.30h. pero RTVE está "vigilada y ocupada" por una unidad al mando de un Capitán de Caballería que dice sólo recibir órdenes de su coronel.

A las 20.20h, Fernández Campo logra hablar con Tejero, que se encuentra dentro del Congreso. El secretario le pregunta: “¿Qué pretendes? Depón tu actitud inmediatamente”. Y Tejero responde que no recibe más órdenes que de Milans del Bosch. El secretario insiste y “repite varias veces”: “Pero tú has invocado el nombre de S.M el Rey, ¿por qué?, ¿por qué?”. Tejero cuelga.

Casi en paralelo, el rey mantiene una conversación "tensa" con Armada y se pide a RTVE que envíe un equipo para grabar el mensaje una vez se conoce que las fuerzas se retiran de Prado del Rey, sede de la radiotelevisión pública.

A las 22.30h, hay conversaciones con el general Milans de Bosch para convencer a Tejero de que deponga su actitud. Mientras, el general Armada insiste en aplicar su "solución", aunque el secretario le ordena que no se dirija al Congreso en nombre del rey.

Armada entra en la Cámara Baja y revela que Tejero dice que sólo obedece órdenes de Milans del Bosch y no acepta que se le facilite un avión para huir.

A la 01.20h, una vez se ha emitido el mensaje del rey, Juan Carlos I habla con Milans del Bosch y le asegura que cualquier golpe "es contra el rey". Además, le pide que ordene a Tejero parar su acción. Él le responde que "Tejero ya no le obedece". No será hasta la madrugada cuando el golpista accede a rendirse.