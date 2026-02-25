Una hija de Tejero, en una llamada el 23-F: "Estaba el rey detrás, Fina. Él estaba detrás y todo, todo, el Ejército"

La hija de Tejero, en una llamada el 23-F: "Estaba el rey detrás, Fina. Él estaba detrás y todo, todo, el Ejército"

El teléfono no paró prácticamente un instante en la noche del 23-F en casa de los Tejero. La mujer del teniente coronel golpista, Carmen, hizo y recibió todo tipo de llamadas, de las que nos hemos enterado este miércoles con la desclasificación de los documentos secretos del golpe de Estado.

En uno de los 153 documentos están todas las conversaciones transcritas, se infiere que porque la línea estaba pinchada. De hecho, un interlocutor, de la Guardia Civil, llega a decir en una de ellas su nombre y dos apellidos para que se escuche bien "por si tienen intervenido el teléfono".

Conversaciones con militares, con familiares y hasta con gente anónima que les quiere dar su apoyo, Carmen casi no se despegó del auricular, pero en ciertos momentos son algunos de sus hijos los que contestan.

Entre las llamadas, llama la atención una entre Kika, una de las hijas de Tejero, y su suegra, Fina. A ella le pide que rece por su padre. En ese momento, la familia no ha hablado con él y tiene miedo del desenlace, porque las negociaciones finales para salir del Congreso están en marcha.

"No me digas que rece ya, ya estoy rezando, llevo ya muchos días", contesta la suegra. "Creo que le van a matar", se sincera Kika, que después va más allá.

"¿Tú sabes lo que le han hecho a mi padre? Estaba el rey detrás, Fina. Él... estaba detrás y todo, todo, el Ejército. Las cinco capitanías en España. Todo estaba detrás", afirma.

"Todo estaba, todo... para que lo dejen como siempre, solo. Estaba toda la Guardia Civil, toda, toda la Guardia Civil", prosigue su lamento.

Fina intenta consolarla diciéndole que tiene una vela encendida a la Virgen de Fátima desde la víspera y le pide que tenga "mucha serenidad y mucha calma".

"Mi madre está intentando hablar con mi padre y no la dejan ni verlo, ni hablar con él, ni la Guardia Civil le quiere dejar un coche", relata la hija de Tejero. "Que salgan las cosas bien", le desea Fina al despedirse. "Adiós, mi niña, dale un abrazo a tu padre de mi parte", agrega.

La conversación entre la mujer de Tejero y su madre

En una de las últimas llamadas transcritas, cuando Tejero ya ha salido por televisión, su mujer asegura a su propia madre: "A mí me dijeron anoche que estaba el Ejército y el rey detrás, madre".

Le cuenta además que su yerno está asumiendo la responsabilidad del golpe. "Claro que la asume, como siempre haciendo el primo", responde la suegra.