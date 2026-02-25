Harald de Noruega, ingresado en Tenerife por una infección y deshidratación, recibe la visita de la reina Sonia y de su médico personal

La reina Sonia de Noruega ha visitado este miércoles 25 de febrero a su marido, el rey Harald V de Noruega, en el hospital del sur de Tenerife, en el que se encuentra ingresado debido a un proceso infeccioso que se unió a una deshidratación.

La reina ha llegado pasadas las 13:00 horas del citado día al Hospital Universitario Hospiten Sur. La comitiva que acompaña a la reina Sonia estaba formada por dos vehículos, pero, según ha podido comprobar EFE, solo la acompañaba personal de seguridad.

Harald y Sonia de Noruega en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 GTRES

Por ahora se desconoce el estado actual del monarca, dado que será la casa real la que informe de su evolución. No obstante, en el comunicado emitido se informaba que el ingreso se debía a una infección y a deshidratación, y su estado, se decía, "dada las circunstancias, era bueno". Durante la enfermedad del rey Harald en Malasia, las primeras informaciones no fueron tan optimistas.

Se esperan nuevas noticias ahora que ya ha llegado el médico personal de Harald de Noruega. Como ha informado NRK, Bjørn Bendz ha venido para ayudar al servicio sanitario local. Una vez su doctor haya evaluado al paciente y la situación se ofrecerán nuevos detalles sobre el estado de salud del rey noruego.

Vacaciones accidentadas

Harald y Sonia de Noruega se encontraban pasando sus habituales vacaciones de invierno fue de su país. Hace dos años eligieron Malasia, lugar en el que el monarca enfermó gravemente y tuvo que ser trasladado a Oslo en un avión medicalizado. Afortunadamente logró recuperarse.

Un año después, los reyes de Noruega eligieron Canarias para las vacaciones de invierno en las que celebran el cumpleaños de Harald V, nacido el 21 de febrero de 1937. En aquella ocasión todo fue bien, pero no ha sido así un año después, cuando el anciano rey ha enfermado en Tenerife.