"Dejar al Borbón libre", el gran "fallo" que revela un manuscrito de los golpistas del 23-F: "Es un objetivo a batir"

Juan Carlos I, de uniforme militar, en el desfile por el Día de la Hispanidad en una imagen de archivo

La desclasificación de hasta 153 documentos relacionados con el golpe de Estado fallido del 23-F ha revolucionado la política española. Este miércoles 25 de febrero se han conocido numerosísimas conversaciones, confesiones y anotaciones de los implicados en la trama que intentó tomar el Congreso hace ahora 45 años.

Y en muchos de ellos se confirma que Juan Carlos I no solo no participó en el golpe, sino que fue objetivo directo de los golpistas, que trataron de utilizar su nombre.

Un manuscrito encabezado por un 'Militares Españoles' se llega a afirmar que el gran "fallo" del 23-F fue "dejar al Borbón libre" y "tratar con él como si fuera un caballero".

El texto, con una caligrafía cuidada y numerosos subrayados, términos rodeados y otros en mayúsculas, ofrece una serie de consignas para actuar después del golpe del 23-F y especialmente se detallan "fallos a corregir" para "actuaciones sucesivas".

Esto es, se abría la puerta a que hubiera intentonas de golpes de Estado tras el fracaso del 'encabezado' por Antonio Tejero. Y de hacerlas quedaba claro con quién no podrían contar, con el jefe de Estado, que era directamente "un objetivo a abatir y anular".

"Primer fallo: dejar al "Borbón" libre y tratar con él como si fuera un caballero. Considero que el Rey seguirá adelante en un intento suicida de tener un gobierno con los socialistas, no pudiendo ser considerado ni como un símbolo a respetar. Es, por tanto, un objetivo a batir [sic] y anular".

Captura de uno de los documentos del 23-F donde se habla de Juan Carlos I como "objetivo a batir" ARCHIVO DEL 23-F DESCLASIFICADO POR EL GOBIERNO

Son, como queda claro en el tono del mensaje, reflexiones posteriores a los hechos ocurridos en la tarde y noche del 23-F y la mañana del día 24. Porque además de hablar de los citados fallos a corregir para "actuaciones sucesivas", más adelante se apunta a modo de balance que los militares "no están decepcionados por los acontecimientos del 23-F".

Igualmente, los firmantes reconocen en su nota interna "que no es el momento de hacer críticas de lo que debieron hacer los 'heroicos camaradas de armas' y sí en cambio analizar qué es lo que habrá que hacer de ahora en adelante".

La rabia de los firmantes contra el rey se explica en los cálculos previos hechos por los implicados, que creían fundamental el apoyo de Juan Carlos I a su causa para que el golpe tuviera éxito. Así se atestigua en un croquis fechado en noviembre de 1980, apenas tres meses antes de la toma del Congreso.